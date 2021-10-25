Андрей Суздальцев: Режим в изоляции и входит в разнос 1 25.10.2021, 7:49

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Андрей Суздальцев

Лукашенко оказался в тупике.

Российский политолог Андрей Суздальцев в своем Telegram-канале высказался об отношениях между Кремлем и Лукашенко:

— Судя по накалу информационной истерики белорусских СМИ в российский адрес, созданная летом текущего года и утвержденная 9 сентября система входа России и Беларуси в «экономическую интеграцию» начала давать сбои. В принципе, и раньше, т.е. с февраля 2021 года, когда Лукашенко вдруг «вспомнил» о «дорожных картах», позднее переименованных в «союзные программы», не возникало сомнений, что белорусский диктатор постарается, с одной стороны, в очередной раз совершить «союзный кульбит», когда вместо того, чтобы шаг за шагом идти к интеграции, Минск будет требовать интеграционные авансы, что он и делал последние четверть века. С другой стороны, Лукашенко попытается запустить политику балансирования между Западом и Россией, которая стала невозможной после 23 мая текущего года (посадка с помощью истребителя в аэропорту Минска европейского авиалайнера). Однако, ничего не получается…

Как все последние месяцы Лукашенко не выкручивался, заставить Москву вновь стать бездумным спонсором РБ «просто так» нее получилось. По нашим данным, это вызвало у белорусского руководителя очень негативную оценку России и российского руководства.

Внешнеполитическая изоляция Беларуси не прорвана. Несмотря на то, что в настоящее время все-таки имеется одна экспертная площадка «ЕС – Беларусь», которая работает с белорусской стороны под руководством Макея и в которой с белорусской стороны участвуют некоторые хорошо известные в Беларуси одиозные эксперты. Но дальше обсуждение позиций сторон дело не сдвинулось.

Тупик, в котором оказался Лукашенко, заставляют его, конечно, нервничать.

Система вошла в разнос по поводу, который только косвенно имеет отношение к России и российско-белорусским отношениям – перестрелка 28 сентября 2021 года в Минске на улице Якубовского. На старте скандала Лукашенко возмутился реакцией российских коллег белорусских спецслужб на непрофессионализм бригады с кувалдой. Следом начался водопад оскорблений в адрес «Комсомольской правды в Беларуси» и главы издательского холдинга Сунгоркина. Белорусские «эксперты» потребовали от него «ползти на коленях» к Лукашенко и вымаливать прощения. Напомним, что главный редактор КП является одним из влиятельнейших представителей российского политического класса и входит в элиту России.

После очень тяжелых оскорблений в адрес Сунгоркина уже не вызвала удивления атака на представителей российского экспертного сообщества, которая оказалась очень лживая. Была сделана попытка не опровергнуть идеи и положения, которые отстаивают данные российские граждане, а били именно по людям в сталинском формате, приписывая им самые черные замыслы. Иными словами, нужно было опорочить конкретных людей, причем в глазах российского руководства (любовь к стукачеству все-таки дает себе знать). Вот эта антироссийская волна на «экспертном уровне» интересна тем, что использовалась формула «Кто против Лукашенко, тот против Путина». Иными словами, что белорусская Хунта и «прикорытные» (термин Лукашенко от 09.08.2021) белорусские «эксперты» пытаются спрятаться за спину уже не Лукашенко, а президента России…

Но как оказалось, и Путин подкачал, что и проявилось в выступлении белорусского журналиста Евгения Пустового.

В рамках передачи белорусского телевидения «Политика без галстуков и купюр» Пустовой сравнил Лукашенко и Путина, что, вообще-то делать не стоило. Слишком разные страны и различны политические системы, не говоря уже об ответственности за судьбы мира. Но вместо трезвой, пусть и частично притянутой за уши, «сверки» у белорусского журналиста получился набор оскорбления даже не в адрес российской политики в отношении Беларуси (было бы интересно послушать), а личности российского президента. Посыпались обвинения в том, что Путин «прячется в бункере», в использовании «ботекса» и прочем.

Во-первых, нет сомнений, что Пустовой знал, что говорил. Ну не полный же он идиот, чтобы не понимать, что делает. Более того, нет сомнений, что он выполнял поручение.

Во-вторых, не устаешь удивляться трусости белорусского истеблишмента. Ведь Пустовой сказал именно то, что думают о президента России в верхушке белорусской власти. Но власть тут же испугалась за последствия и «друзья» Пустового бросились кричать, что, оказывается Пустовой чуть ли не самый первый сторонник союзных отношений с Россией и любит Путина страстной любовью. В общем, гавкнули из-за угла и тут же бросились врассыпную. Трусы…

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