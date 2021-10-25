В Турции арестовали семерых граждан РФ 7 25.10.2021, 13:32

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иллюстрационное Фото: @atabenli / Twitter

Их подозревают в поджоге леса.

В турецкой Анталье полиция арестовала семерых российских граждан по подозрению в поджоге леса.

Об этом со ссылкой на генеральное консульство РФ сообщают РИА «Новости».

Лесной пожар в районе Чагларджа произошел 23 октября, когда группа россиян совершала поход по маршруту Ликийской тропы.

«Суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу», — говорится в сообщении.

Сами россияне настаивают, что к поджогу не причастны. По словам туристов, заметив пожар, они попытались его самостоятельно потушить, после чего позвонили в службу спасения.

«Турки обвиняют нас в умышленном поджоге. Нам грозит срок от двух до семи лет», — заявил один из них.

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