Radio France Internationale: Белорусское объединение рабочих объявило общенациональную забастовку 4 25.10.2021, 20:33

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Фото: ТАСС

Режим Лукашенко слаб и беспомощен.

Белорусское объединение рабочих заявило, что требования движения, выдвинутые властям Беларуси 30 августа, не выполняются. С 1 ноября 2021 года БОР остановит «производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено», передает RFI.

Главными требованиями Белорусского объединения рабочих являются прекращение политических репрессий; повышение зарплат; начало переговоров о мирной передаче власти демократическим силам с участием рабочих лидеров; соблюдение конституционных прав граждан; обеспечение доступа к вакцинации от COVID-19; нормализация отношений с соседними странами и прекращение «гибридной войны» с Западом с привлечением нелегальных мигрантов.

Объединение возглавляет Сергей Дылевский, член президиума Координационного совета, бывший работник Минского тракторного завода, один из лидеров рабочих выступлений против итогов президентских выборов 2020 года и насилия властей на мирных акциях протеста.

«Пора рабочим взять будущее в свои руки. Мы не имеем права тянуть дальше, пока наши родственники, друзья и соратники сидят в тюрьмах, пока наши матери и сестры, братья и отцы погибают в переполненных больницах от коронавируса. (…) Мы не можем допустить, чтобы нашу страну продали, подписав интеграционные карты! Мы готовы изменить нашу страну, мы готовы сказать „Хватит над нами издеваться”, мы готовы вбить последний гвоздь в крышку гроба режима! Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года! Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено!» — говорится в заявлении БОР от 25 октября.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом. Режим слаб и беспомощен как никогда, санкции добивают луканомику, еще не вступив в полную силу! Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу!»

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