Израиль начал подготовку к ударам по ядерным объектам Ирана 25.10.2021, 21:28

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Иллюстрация: newsader.com.

Для миссии будет выделено отдельное финансирование.

Израильские ВВС начали планировать удары по ядерным объектам Ирана. Об этом стало известно изданию Times of Israel.

Подготовка к серии операций начнется в 2022 году. Для миссии будет выделено отдельное финансирование и составлен план тренировок бойцов ВВС. Издание подчеркивает, что на реализацию этих планов правительство Израиля готово выделить миллиарды шекелей.

Некоторые аспекты плана удара ВВС Израиля, который все еще находится на стадии «черновика», могут быть готовы в течение короткого периода времени. Другие потребуют больше года, чтобы максимально продумать действия военных. Подготовка к такому удару стала главным приоритетом израильских ВВС, и проведение приготовлений потребовало изменить график тренировок.

Тель-Авиву придется не только ударить по военным объектам Ирана, которые находятся глубоко под землей, но и найти способ преодолеть систему иранской противовоздушной обороны. ЦАХАЛу также станет необходимо подготовиться к ответному удару по Израилю со стороны Ирана и его союзников по всему региону.

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