Названа официальная причина крушения самолета в Барановичах 3 26.10.2021, 11:01

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СК завершил расследование.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы самолета Як-130 в Барановичах в мае этого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

19 мая 2021 года на аэродроме «Барановичи» выполнялись учебно-тренировочные полеты. С аэродрома «Лида» группа из четырех самолетов Як-130, в состав которой входил экипаж Андрея Ничипорчика, выполнила взлет и дальнейший полет в составе звена по заданному маршруту в направлении аэродрома «Барановичи». После выполнения задания в составе группы командир воздушного судна по команде ведущего приступил к одиночному высшему пилотажу на малых высотах над данным аэродромом.

В процессе выполнения самолетом виража, бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом.

«В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета, неоднократно, по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов», — сообщили в СК.

В ведомстве отметили, что «достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями — авиационной катастрофой повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия не допущено».

Причина трагедии — отказ системы управления самолетом.

Предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления.

Напомним, во время учебно-тренировочного полета под Барановичами 19 мая потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. Погиб экипаж - командир звена учебно-боевой эскадрильи 116-й ШАБ майор Андрей Ничипорчик и летчик звена учебно-боевой эскадрильи на Як-130 116-й ШАБ лейтенант Никита Куконенко.

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