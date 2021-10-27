«Оршанский офшор» оказался между санкциями Запада и недовольством России 27.10.2021, 9:17

10,304

Как засуетились «кошельки» Лукашенко.

За последний год бизнесмены, приближенные к Александру Лукашенко, подвергались санкциям как со стороны Запада – по подозрению в том, что они зарабатывают деньги для верхушки властей, так и со стороны России – за реэкспорт санкционных товаров.

Об этом говорится в расследовании телеканала «Белсат».

В 2013 году на белорусском бизнес-поле появились загадочная компания «Бремино групп», которая получала лакомые участки на строительство таможенно-логистических центров прямо на главных грузовых пограничных переходах Беларуси – в Берестовице и Брузгах.

Согласно документам, попавшим в распоряжение «Белсатa», капитальные затраты на строительство мультимодального комплекса в Болбасово на конец прошлого года составили почти 35 миллионов долларов.

Дальше – больше. Компания стала создавать крупный мультимодальный комплекс в поселке Болбасово в Оршанском районе и таким образом задействовать аэродром местного авиаремонтного завода. В 2018 году Александр Лукашенко предложил свою помощь хозяевам «Бремино групп» и потребовал ускорить строительство комплекса, а еще через год узаконил, пожалуй, крупнейший внутрибелорусский офшор – особую экономическую зону «Бремино-Орша».

Льгот там даже больше, чем в китайско-белорусским индустриальном парке «Великий камень» или Парке высоких технологий. Куратором проекта Лукашенко поставил своего старшего сына Виктора, у которого ранее помощником работал председатель совета участников компании «Бремино групп» Александр Зайцев.

Летом 2021 года «Бремино групп» попала под западные санкции как раз из-за близости бизнеса к власти. В решении ЕС сказано, что компания получила господдержку на развитие особой экономической зоны в Оршанском районе с ее таможенными и налоговыми льготами.

«Владельцы «Бремино-Орша» – Алексей Олексин, Николай Воробей и Александр Зайцев – входят в ближний круг бизнесменов, связанных с Лукашенко, и поддерживают тесные отношения с ним и его семьей. Таким образом «Бремино групп» получает выгоды от режима Лукашенко», считают в Брюсселе.

После введения санкций в «Бремино групп» сказали, что предвидели такой шаг и назвали его попыткой передела рынка логистики.

Действительно, примерно за полгода до введения западных ограничений логистический оператор предпринял шаги на опережение. После того, как в конце 2020 года под европейские санкции угодил один из совладельцев «Бремино групп» Николай Воробей, компания де-юре избавилась от двух аффилированных структур – компаний «Рузэкспедиция» и «Влате Логистик».

Единственным владельцем «Рузэкспедции» стал ее генеральный директор Евгений Крохотин. Он возглавил компанию задолго до ухода «Бремино групп» – в ноябре 2017 года. По словам Крохотина, смена собственников в «Рузэкспедиции» не связана с санкциями.

«Мы вообще должны были создаваться как технический партнер «Бремино групп», но потом отказались от этого проекта. Почему? Потому что, грубо говоря, «Бремино групп» — это управляющая компания. В основном это строительство мультимодального комплекса. Плюс управление другими имеющимися активами, – комментирует Крохотин. – Мы поняли, что все-таки экспедиция – это отдельная компания, это отдельный вид бизнеса, который зависеть от кого-то, от другой компании или от холдинга не может. Но наши юристы не так быстро сработали, как хотелось бы.

«Влате Логистик» управляет логистическими комплексами на погранпереходах в Берестовице и Брузгах. С мая 2017 года по декабрь 2020 года «Бремино групп» была единственным владельцем «Влате Логистик». Но потом собственниками фирмы стала группа физических лиц – Олег Герасим и Олег Петров, Евгений Крохотин и Олег Барабанов, Дмитрий Замулевич и Владимир Аркадьев.

Как оказалось, они так или иначе связаны с нынешними владельцами «Бремино групп». Герасим и Петров числятся топ-менеджерами гостинично-ресторанного комплекса «Сябры», подконтрольного Алексею Олексину. Крохотин – руководитель и владелец «Рузэкспедиции», а Барабанов – директор «Влате Логистик». Замулевич работал на Николая Воробья. Он был директором компании «Интерсервис».

К слову, сегодня в особой экономической зоне «Бремино-Орша» работают четыре резидента – «Бремино групп», «Рузэкспедиция», Евразийская инвестиционная группа и «Сохра». Все компании имеют широкие налоговые, таможенные и иные льготы и тоже связаны между собой.

Смена владельцев позволила подконтрольным логистическим компаниям продолжить свою деятельность. Чем они занимались? «Рузэкспедиция» по железной дороге поставляла белорусские товары в Китай. А через «Влате Логистик», по словам участников рынка, шел реэкспорт товаров в Россию. Согласно данным базы «ImportGenius», которые передача «Давайте Разбираться» получила от Центра по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP, «Влате Логистик» поставляла в РФ голландские цветы, немецкое пиво и углеводород, французские горчицу, кетчуп и автозапчасти.

За прошлый год выручка компании выросла более в 60 раз (до 450 млн рублей), чистая прибыль – почти в девять раз (до 17,8 млн рублей). В 2020 году компания заплатила почти 4 млн рублей налога на прибыль, но прочие налоги и сборы не платила. Этому благоволил закон.

С декабря 2019 года «Влате Логистик» является уполномоченным экономическим оператором. Такой статус по президентскому указу позволял не платить НДС при ввозе товаров в Беларусь, но при условии их дальнейшего экспорта за пределы страны. Предыдущие расследования показали, что за счет такой преференции белорусские компании и их российские партнеры хорошо зарабатывали на реэкспорте разных товаров в Россию. Причем еще и занижалась таможенная стоимость товара, что позволяло платить в бюджет кратно меньше, чем должно было быть.Одной из самых нашумевших историй была схема с цветами.

Российские производители данной продукции настоятельно советовали властям прекратить белорусскую схему реэкспорта.

С 1 сентября этого года Лукашенко отменил указ, предусматривавший освобождение от НДС на товары, ввозимые для дальнейшего реэкспорта. Вскоре Минфин России сообщил, что поставки дешевых цветов удалось пресечь отменой Минском нулевого НДС.

Но действительно ли схема реэкспорта закрыта? Ведь Казахстан в этом году ввел аналогичные налоговые преференции.

«Мы с Казахстаном общаемся на эту тему. Мы сообщаем о нарушениях нашим партнерам, коллеги из Казахстана передают нам информацию, когда российский бизнес нарушает закон», – сказал первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, отвечая на вопрос, ожидает ли ФТС рост популярности серых схем импорта через Казахстан.

Руководители «Бремино групп» и «Влате Логистик» отказались от комментариев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».