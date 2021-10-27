Когда «освоение космоса» — клоунада Telegram-канал «СерпомПо»

27.10.2021, 10:47

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Дмитрий Рогозин

Фото: РИА «Новости»

Такая вот картинка, если сопоставить две новости.

На фоне новости о проекте строительства Джефом Безосом коммерческой станции «Орбитальный риф», диссонансом прозвучали слова главы «Роскосомса» Дмитрия Рогозина о том, что истощение ресурса МКС грозит появлением новых трещин. Рогозин также сообщил, что экипаж все время будет латать дыры. И добавил, что будущая российская орбитальная станция может стать прототипом создания новой МКС с еще более широким международным участием.

Технический прогресс и дерзость частного предпринимательства с одной стороны, и отсталость вместе с очередными фантазиями - с другой. Такая вот картинка, если сопоставить две новости.

Но это все известно и так, а вот самое смешное - это комментарии читателей под словами Рогозина:

«Истощение МКС на фоне переедания Рогозина»

«На основании приобретенного опыта в Роскосмосе сделан вывод, что для дальнейшего развития надо использовать не хохлому, а гжель»

«Обратись к Собянину - он отправит туда бригаду «плиточников», и все щели будут надёжно заделаны»

«Следующая российская станция… с международным участием! Как тебе такое Илон Маск?»

«Небось, уже прикидывает, насколько его счета потяжелеют...»

Таков он, насмешливый взгляд на путинский космос.

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