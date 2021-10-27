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ЕС выделил Молдове средства на преодоление газового кризиса

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  • 27.10.2021, 17:52
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ЕС выделил Молдове средства на преодоление газового кризиса

Брюссель поддержал Кишинев.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 60 млн евро помощи Молдове. Эти средства должны пойти на преодоление газового кризиса, который сложился из-за задержек с продлением контракта с "Газпромом".

Об этом сообщается в заявлении главы Еврокомиссии после встречи с молдавским премьером Натальей Гаврилицей.

"Хочу еще раз заявить о нашей полной поддержке Молдовы. В этом контексте Еврокомиссия выделит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

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