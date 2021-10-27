«Вести-UA.net»: Беларусь снова поднялась 27.10.2021, 20:40

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Объявлена национальная забастовка.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу. Соответствующее видеообращение он опубликовал в YouTube, передает «Вести-UA.net».

Он напомнил, что в конце августа в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние и выдвинуты требования к властям.

«Выполнять эти требования власти не собираются. Так дальше продолжаться не может. Пора рабочим взять свое будущее в свои руки… Мы не можем просто так смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страны… Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено… Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу и останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость», – сказал Дылевский.

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