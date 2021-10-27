Норвегия усилит конкуренцию с «Газпромом» в Европе 1 27.10.2021, 21:02

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Энергетический гигант намерен увеличить поставки газа на европейский рынок в условиях высоких цен.

Крупный конкурент Газпрома - норвежская компания Equinor – поможет Европе в условиях дефицита топлива, увеличив поставки газа на европейский рынок. Об этом в среду, 27 октября, сообщает Bloomberg.

Так, гендиректор Equinor Андерс Опедал заявил, что норвежский энергетический гигант решил остановить закачку газа в месторождение Gina Krog на шельфе Северного моря, который использовался для увеличения добычи нефти методом газлифта. Такой способ предполагает закачку сжатого газа в скважины, что повышает давление в нефтяном пласте.

Вместо этого освободившийся объем компания направит на экспорт.

"Компания может стать надежным поставщиком газа на европейском и британском рынках при таких высоких ценах", - отметил глава компании.

По его словам, освободившийся газ должен обеспечить дополнительный объем в размере восьми миллионов кубометров в день. Это относительно небольшая прибавка к общему объему поставок Норвегии, который превышает 320 миллионов кубометров в день. Однако этой зимой "в Европе будут учитывать каждую молекулу топлива", отмечают представители Equinor.

Компания также наращивает добычу на других газовых участках, в том числе на гигантском шельфовом месторождении Troll.

По словам гендиректора Equinor, цены на газ и нефть останутся этой зимой высокими, если погода будет в пределах климатической нормы. Он отметил, что запуск российского газопровода "Северный поток-2", который считается важнейшим способом для Европы увеличить поставки газа, по-прежнему является одной из неопределенностей для рынка. На данный момент запасы газа в Европе находятся на самом низком уровне за последние десять лет.

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