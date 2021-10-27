Маск стал самым богатым человеком в истории 1 27.10.2021, 21:26

Ожидается, что он станет первым триллионером.

Благодаря отчетности Tesla и заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla превысила $1 трлн, а ее гендиректор Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю подсчетов состояний богатейших.

Forbes оценивал состояние Маска в $271,3 млрд на момент закрытия рынков в понедельник, что примерно на $41,7 млрд больше, чем в пятницу. Причина — в 13%-ном скачке акций Tesla и более 16 млн опционов на акции Tesla стоимостью $16,1 млрд.

Состояние Маска впервые приближается к $300 млрд. Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком за время составления рейтинга богатейших людей Америки в начале этого месяца, возглавив список с состоянием $201 млрд. Когда в июле акции Amazon достигли пика, его состояние выросло до $212 млрд — на $59,3 млрд меньше, чем сейчас у Маска. Состояние основателя Microsoft Билла Гейтса ненадолго превысило $100 млрд в апреле 1999 года, во время пика пузыря доткомов. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более $165 млрд. Когда в 1982 году Forbes впервые начал считать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло $2 млрд, или около $5,5 млрд на сегодня.

21% -ная доля Маска в Tesla (без учета кредитных обязательств) — основная часть его состояния, но он также владеет миноритарной долей в SpaceX, которую основал в 2002 году. После февральского раунда финансирования этот бизнес был оценен инвесторами в $74 млрд.

Вы не найдете в портфеле Маска большого количества недвижимости или других ценных активов. Несмотря на свое богатство, миллиардер, рожденный в Южной Африке, ведет относительно скромный образ жизни. Весной 2020 года он пообещал избавиться от большей части имущества , в том числе полдюжины калифорнийских особняков. По состоянию на июнь основной резиденцией Маска был «складной сборный» арендованный дом размером с однокомнатную квартиру в Бока-Чика, штат Техас, где SpaceX производит свои ракеты.

На состояние Маска может повлиять политика. В понедельник, 25 октября, он осудил последние налоговые предложения, которые, как надеются демократы, могут помочь им финансировать новый бюджетный план. По данным СМИ, он потребует от миллиардеров и тех, кто зарабатывает более $100 млн в течение как минимум трех лет, ежегодно платить повышенные налоги на возросшую стоимость их акций и облигации. Это было бы особенно обременительно для Маска, который владеет большей частью своего огромного состояния в публично торгуемых акциях Tesla.

«В конце концов, у них заканчиваются деньги других людей, и они приходят за вами», — написал он в Twitter после того, как его собственный капитал вырос более чем на $41 млрд за один день.

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