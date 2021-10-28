Назван овощ, который помогает быстро снизить сахар в крови 4 28.10.2021, 9:08

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Достаточно употреблять около 1,5 грамма этого продукта каждый день.

Людям с повышенным сахаром в крови необходимо вносить серьезные коррективы в свой рацион, чтобы стабилизировать показатели и улучшить состояние здоровья.

Эксперты рекомендуют употреблять чеснок, пишет u-news.com.ua.

Известно, что этот обычный овощ является настоящим "другом" диабетиков, поскольку помогает нормализовать в крови уровень глюкозы, благодаря действию аллицина — органического соединения.

Исследователи выяснили, что достаточно употреблять каждый день до 1,5 граммов чеснока и тогда сахар снизится.

Такой эффект продемонстрировали добровольцы, взявшие участие в эксперименте, который продолжался две недели.

Помимо этого, употребление овоща помогло снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови.

Но специалисты также напомнили, что изменять рацион пациентам с сахарным диабетом разрешается только после консультации с лечащим врачом.

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