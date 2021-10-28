Назван овощ, который помогает быстро снизить сахар в крови

Назван овощ, который помогает быстро снизить сахар в крови4
- 28.10.2021, 9:08
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Достаточно употреблять около 1,5 грамма этого продукта каждый день.
Людям с повышенным сахаром в крови необходимо вносить серьезные коррективы в свой рацион, чтобы стабилизировать показатели и улучшить состояние здоровья.
Эксперты рекомендуют употреблять чеснок, пишет u-news.com.ua.
Известно, что этот обычный овощ является настоящим "другом" диабетиков, поскольку помогает нормализовать в крови уровень глюкозы, благодаря действию аллицина — органического соединения.
Исследователи выяснили, что достаточно употреблять каждый день до 1,5 граммов чеснока и тогда сахар снизится.
Такой эффект продемонстрировали добровольцы, взявшие участие в эксперименте, который продолжался две недели.
Помимо этого, употребление овоща помогло снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови.
Но специалисты также напомнили, что изменять рацион пациентам с сахарным диабетом разрешается только после консультации с лечащим врачом.