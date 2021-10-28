закрыть
28 октября 2021, четверг, 10:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Назван овощ, который помогает быстро снизить сахар в крови

4
  • 28.10.2021, 9:08
  • 7,672
Назван овощ, который помогает быстро снизить сахар в крови

Достаточно употреблять около 1,5 грамма этого продукта каждый день.

Людям с повышенным сахаром в крови необходимо вносить серьезные коррективы в свой рацион, чтобы стабилизировать показатели и улучшить состояние здоровья.

Эксперты рекомендуют употреблять чеснок, пишет u-news.com.ua.

Известно, что этот обычный овощ является настоящим "другом" диабетиков, поскольку помогает нормализовать в крови уровень глюкозы, благодаря действию аллицина — органического соединения.

Исследователи выяснили, что достаточно употреблять каждый день до 1,5 граммов чеснока и тогда сахар снизится.

Такой эффект продемонстрировали добровольцы, взявшие участие в эксперименте, который продолжался две недели.

Помимо этого, употребление овоща помогло снизить уровень липопротеинов низкой плотности в крови.

Но специалисты также напомнили, что изменять рацион пациентам с сахарным диабетом разрешается только после консультации с лечащим врачом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам
Жена, мать и бабушка Анна Коновалова обратилась к белорусам Анна Коновалова
Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип