Удар «Байрактара» 4 28.10.2021, 14:40

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фото: reuters

Как применение турецких беспилотников скажется на исходе войны Украины и России.

26 октября Украина впервые применила против боевиков «Л/ДНР» турецкий беспилотник Байрактар (Bayraktar). Его удар поразил не только российскую гаубицу, обстреливавшую украинские позиции, но и Кремль. На применение беспилотника РФ ответила новой кампанией дезинформации, к которой подключились глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Новое время» собрало самые важные подробности о знаковом ударе Байрактара и причинах такого шага Генштаба ВСУ.

Чем сильны беспилотники Байрактар и откуда они в Украине

Bayraktar TB2 (Байрактар ТБ2) — разработанный в Турции ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник (БПЛА). Его спроектировала компания Baykar Makina, первый полет состоялся в 2009 году. Беспилотник получил название от фамилии основателя фирмы Оздемера Байрактара, которая в переводе с турецкого означает «знаменосец».

Аппарат может беспрерывно находиться в воздухе до двух суток и в 2014 году побил рекорд продолжительности полета среди беспилотников своего класса (24 часа 34 минуты на высоте 8 км).

Такие аппараты могут поражать цель с 7-километровой высоты, оставаясь неуязвимыми для многих устаревших или низковысотных зенитно-ракетных комплексов противника.

Главные технические характеристики модели Bayraktar TB2:

длина: 6,5 м

размах крыльев: 12 м

максимальная взлетная масса: 650 кг (до четырех ракет на подвеске)

грузоподъемность: 55 кг

максимальная скорость: 222 км/ч

крейсерская скорость: 130 км/ч

радиус действия комплекса: 150 км, обновленная версия — до 300 км

потолок: 8200 м

автономность: 24 часа

Беспилотник может быть оснащен управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Еще одно его преимущество — камеры с высоким разрешением и современным программным обеспечением. «Камера Wescam MX-15 обеспечивает великолепное разрешение, большую дальность обнаружения и сопровождения цели, возможность ведения разведки с помощью оптико-электронной станции», — пояснил в интервью Радио Свобода журналист Юрий Бутусов.

Турция впервые применила такие беспилотники в 2014 году в Курдистане, с тех пор они активно использовались во множестве других военных кампаний, в том числе другими странами. Среди таких примеров — операция Оливковая ветвь в Сирии (2018) и война в Ливии, где БПЛА использовала сама Турция, а также война в Нагорном Карабахе (осень 2020 года), где Байрактары на вооружении армии Азербайджана сыграли огромную роль в разгроме армянских войск. После этих кампаний Байрактар стали называть «звездой» на рынке дронов, напоминает ВВС.

Видео участия турецких беспилотников Байрактар в Сирии:

Еще в начале 2019 года Украина и Турция договорились о поставках для ВСУ турецких боевых беспилотников Bayraktar TB2.

«Эти беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высоких технологических характеристик, могут быть вооружены высокоточным, высокотехнологичным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений. Могут быть использованы и для уничтожения морских целей», — рассказал о технике Петр Порошенко, на тот момент президент Украины.

Согласно обнародованной в 2020 году Визии развития ВСУ, в течение ближайших 10 лет на вооружении украинской армии должны появиться от шести до 12 комплексов Bayraktar TB2 — то есть до 48 беспилотников (6−12 станций управления по 3−4 беспилотника на каждую).

По состоянию на октябрь 2021 года Украина имеет на вооружении 12 Байрактаров, однако до сих пор они ни разу не применялись с боевой целью.

ВСУ лишь осваивали новую технику: беспилотники прошли испытания в Украине, а украинские военные прошли в Турции учебную программу по эксплуатации и техобслуживанию Байрактаров (инструкторы, техники, операторы, специалисты терминала наземных данных и станции наземного контроля).

Беспилотники Bayraktar начали работать в зоне ООС, но только в качестве разведывательных, а не ударных аппаратов.

Кроме того, в Украине планируют наладить собственное производство турецких боевых беспилотников Bayraktar.

Что известно о первом боевом применении Байрактара на Донбассе и его роли в ходе войны

Во вторник, 26 октября 2021 года, украинские военные впервые продемонстрировали, на что способен беспилотник Байрактар.

Как рассказал впоследствии Генштаб ВСУ, в этот день позиции украинских сил ООС в районе Гранитного (Донецкая область) обстреляла батарея гаубиц Д-30 российско-террористических войск. «Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности», — описал позицию боевиков Бутусов.

Обстрел длился с 14:25 до 15:15 (26 октября), в результате двое украинских военных получили ранения — один из них погиб. Украинская сторона потребовала немедленно прекратить огонь — как через СММ ОБСЕ, так и по дипломатическим каналам. «Однако оккупанты не реагировали», — уточнили в Генштабе.

Чтобы заставить врага прекратить огонь, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ применить Байрактар. Не пересекая линии соприкосновения, беспилотник с помощью управляемой бомбы уничтожил одно из орудий российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились.

Соответствующие кадры обнародовали сначала украинские военные журналисты, а затем и сам Генштаб ВСУ. На них видно, что всего гаубиц было три, однако БПЛА нанес удар лишь по одной из них и не стал преследовать живую силу противника — боевики из расчета орудия разбежались от места удара.

Юрий Бутусов, который одним из первых выложил это видео на своей Facebook-странице, впоследствии подробно проанализировал удар Байрактара в интервью Радио Свобода. По его мнению ВСУ произвели «намеренно ограниченное применение боевых возможностей Байрактара в предупредительных целях».

«Удар был намеренно нанесен только одним боеприпасом, хотя на каждом Байрактаре их от двух до четырех. Кроме этого, в район мог быть направлен не один, а два Байрактара — у Украины их уже 12 и возможности для этого есть. И, конечно, была возможность обеспечить поражение не кумулятивной боевой частью, а осколочно-фугасной, что дало бы большое поражающее действие по личному составу противника. Более того, беспилотник, как это неоднократно было показано в Азербайджане, мог бы специально нанести удар по личному составу, загруженному в кузов автомашины, или по командному пункту, по месту скопления людей. Этого не произошло: не дожидаясь загрузки личного состава в машину, не дожидаясь загрузки орудия, не осуществляя поиск командного пункта, был нанесен удар по одному конкретному орудию. Очевидно, что цель нанести максимальный урон личному составу не ставилась. Кроме того, не были поражены два других орудия, которые также вели огонь», — отмечает Бутусов.

По его оценке, удар был нанесен одной из двух видов бомб: либо более легким боеприпасом MAM-C весом 8 кг, который несет небольшой боезаряд, либо тяжелой бомбой MAM-L, запущенной с кумулятивной боеголовкой, поэтому осколков при разрыве она дает немного".

Российская батарея гаубиц, по информации Бутусова, была развернута примерно в 12−13 километрах от линии фронта, а БПЛА наносил удар с большой дистанции и на пределе возможной дальности боеприпасов. Бутусов рассказал, что их максимальная дальность — до 14 километров, «но как правило они применяются с запасом по дальности».

Отдельно журналист обратил внимание на реакцию российской стороны — в частности комментарии российских военных экспертов о том, что Байрактарам якобы легко могут противостоять системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, а Турция теряла такие беспилотники в Сирии и Ливии.

«Это часть информационной кампании, чтобы погасить панику, которая царит в российском информационном поле, — убежден Бутусов. — Они понимают, что на самом деле против Байрактаров они беззащитны, и новые удары могут быть нанесены в любой момент». По мннию Бутусова, такие удары — повышение ставок в войне, «на которое Россия должна отвечать очень дорогостоящими военными усилиями».

Украинский военный аналитик напомнил, что для противодействия Байрактарам нужна очень сложная и развитая система противовоздушной обороны, в которой должна применяться и истребительная авиация, зенитно-ракетные комплексы, радиолокационные станции дальнего действия, «то есть весьма дорогостоящие и современные виды вооружений в большом количестве, поставка которых на Донбасс в данный момент отсутствует вообще».

«В данный момент Байрактары могут действовать на Донбассе достаточно свободно. Прикрыть их в тылу и даже на переднем крае нечем, — констатирует Бутусов. — Ход боевых действий в Ливии и Карабахе показал, что беспилотники обеспечили решающее преимущество. В результате операций в этих странах противнику был нанесен тяжелый урон без единой потери среди личного состава. Причем в Ливии и в Сирии Байрактары действовали в условиях довольно плотной противовоздушной обороны самых современных российских систем ПВО. Только в Ливии Байрактары уничтожили как минимум 8 российских зенитно-ракетных систем Панцирь».

При этом журналист не склонен переоценивать роль Байрактаров и напоминает, что беспилотники сами по себе не могут выиграть войну. Он назвал их «очень серьезным военным средством, которое в комплексе с другими силами и средствами может обеспечить решающее преимущество над противником».

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в комментарии напомнил, что в войне на Донбассе подобные Байрактару высокоточное виды вооружений выполняют лишь «локально сдерживающую функцию». «Думаю, что особым образом формат войны они не изменят. Они позволяют выборочно и с меньшими усилиями выполнять типовые задачи, например, по уничтожению наиболее опасных целей», — полагает Згурец.

Как отреагировали на применение Байрактара в РФ

Удар Байрактара под Гранитным действительно спровоцировал обширную реакцию в российском медиа- и политическом пространстве.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков раскритиковал Турцию за продажу Байрактаров Украине.

«У нас действительно особые хорошие отношения с Турцией, но в данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения о том, что поставки подобных видов вооружений украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения», — заявил Песков. Он также в очередной раз назвал агрессию РФ на Донбассе «внутриукраинской проблемой».

Отреагировал на применение беспилотника и глава МИД РФ Сергей Лавров. 27 октября он сначала попытался поставить под сомнение факт удара («Мы сейчас эту информацию перепроверяем. Из последних заявлений, которыми изобилует киевская власть и которыми она фонтанирует, очень трудно разобрать, где правда, а где вымысел. И сейчас мы всеми возможными средствами перепроверяем, в том числе в контактах с представителями Донбасса»). А затем использовал весь арсенал клише российской пропаганды, заявив, что удар Байрактара «должен заставить задуматься всех тех, кто потакает капризным требованиям Украины о том, что ее необходимо завтра принять в НАТО». При этом он охарактеризовал власть в Украине как «подконтрольный неонацистам киевский режим» и раскритиковал «тех, кто его вооружает».

Кроме того, первое боевое применение турецкого беспилотника на Донбассе спровоцировало волну фейковых сообщений в пропагандистских СМИ России и «Л/ДНР» — о том, что Украина якобы ведет наступательную операцию в районе села Старомарьевка рядом с Гранитным.

Эту информацию уже опровергли в штабе ООС, назвав «ложными» сообщения «о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области неподалеку от населенного пункта Гранитное».

«Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения. Однако именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, нарушая режим всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения», — заявили в штабе ООС, подчеркнув, что «позиции украинских военных остаются прежними».

Юрий Бутусов со своей стороны подтвердил, что «сражения за Старомарьевку не было и нет, артиллерийский бой и применение Байрактара произошли недалеко, но на основных позициях сторон в районе Гранитного».

Он также назвал три вероятных причин, ради которых «россияне раструбили про бои в Старомарьевке»:

прикрыть информационно очередной обстрел украинских войск гаубицами в районе Гранитного;

выдумать фейковую «победу» для проведения информационно-психологической операции для понятия духа своих войск и демонстрации своей инициативы и слабости украинских войск;

обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

«Но все эти информационные операции провалены, поскольку Украина показала своё превосходство благодаря первому боевому применению Байрактаров в Украине», — резюмировал журналист.

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