В ближайшее время в Беларуси прекратят работу около 20% ИП 1 28.10.2021, 20:25

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ИП надеются распродать остатки товара и будут закрываться.

«Белсат» поговорил об истинном положении дел у «ипэшников» с представительницей оргкомитета белорусского профсоюза «Вместе» Ирины Яскевич.

Ирина Яскевич отметила, что на самом деле индивидуальных предпринимателей становится меньше, а красивые цифры у статистиков получаются из-за того, что часть «ипэшников» переходит из розничной торговли в сферу услуг. А в розничной торговле сейчас почти невозможно работать – усложняются процедуры закупок, работы с государственной информационной системой маркировки товаров «электронный знак». Еще больше усложнит торговлю обязательное использование кассовых аппаратов.

– Во-первых, далеко не все предприниматели, работающие на рынках, владеют компьютером. Во-вторых, нас вынуждают покупать кассовые аппараты, в инструкции к которым написано, что они могут работать при температуре не ниже 9 градусов, – говорит госпожа Яскевич. – Мы внесли предложение, чтобы при более низкой температуре писать мягкий чек. На что нам ответили – нет, надо дождаться, пока касса сломается, написать заявление и еще отремонтировать ее за счет предпринимателя.

Смотреть в будущее пессимистично вынуждают и изменения в Налоговый кодекс.

– При новых налогах, а они будут выше, учитывая, что зарплаты у людей снижаются, много безработных, даже если товар подорожает всего на 20 рублей, может оказаться, что он будет непродаваемым, так как будет слишком дорогими для покупателя, – отмечает собеседница.

По словам Ирины Яскевич, очень много «ипэшников» теперь надеются распродать остаткі и думают закрываться. По оценкам представительницы оргкомитета Белорусского профсоюза, в скором времени прекратят работу около 20% индивидуальных предпринимателей.

– Все ждут, когда предприниматели тихо уйдут, и никого не заботит, что это их место работы, единственный источник заработка, чтобы кормить семью и учить детей, – говорит Яскевич. – Это очень печально, когда само государство, которое знает все эти трудности, делает манипулирующей статистикой, чтобы показать, что нас становится не меньше, а больше. Но на самом деле это не так.

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