Назван недорогой продукт для здоровья кишечника и укрепления иммунитета 29.10.2021, 15:22

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Исследование провели американские специалисты из Кливленда.

Когда дело касается здоровья кишечника, в рацион рекомендуется включать пробиотики. Эти микроорганизмы помогают поддерживать работу пищеварительного тракта и укрепляют иммунитет. Диетологи считают, что лучшим источником полезных бактерий является кефир, сообщает eatthis.com.

Эксперт по здоровому питанию Мелисса Рифкин пояснила, что кефир часто содержит больше пробиотиков, чем натуральный йогурт. По некоторым данным, в среднем 61 штамм бактерий.

Как отметили в Клинике Кливленда, с помощью пробиотиков можно снизить воспалительные заболевания кишечника, улучшить его работу и уменьшить симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Кроме того, выяснилось, что пробиотики могут устранить симптомы заболеваний, связанных с бактерией Helicobacter pylori, которая вызывает язвенную болезнь, хронический атрофический гастрит и рак желудка. Нездоровый кишечник может спровоцировать ослабление иммунитета.

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