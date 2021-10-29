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Какой будет погода в последние дни октября

  • 29.10.2021, 15:40
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Какой будет погода в последние дни октября
Фото: charter97.org

Прогноз погоды по Беларуси на 30 октября – 1 ноября.

30 октября погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Переменная облачность. Без осадков, пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, днем +11..+17°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

31 октября – 1 ноября сохранится влияние области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс. Небольшая облачность.

31 октября без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем +11..+18°С.

1 ноября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью 0..+6°С, днем +9..+16°С.

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