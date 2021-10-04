«Теперь не «письмо счастья», а «СМС счастья»?» 2 4.10.2021, 15:00

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Почему сообщение о превышении скорости приходит на телефон.

Читатель Сергей прислал в редакцию «Онлайнера» скриншот с SMS, пришедшим от пользователя MVD.GOV.BY. В нем указана стандартная информация о правонарушении, зафиксированном камерой скорости, — проще говоря, о превышении. Читателя удивил в первую очередь сам факт отправки данных с помощью SMS, а не постановления: «Даже не „письмо счастья“, теперь шлют „эсэмэски счастья“». Как на самом деле?

Порядок работы с нарушениями, зафиксированными камерами, не изменился и после весеннего обновления КоАП и ПИКоАП. Нововведения лишь расширили список нарушений. Раньше упоминались только скорость и парковка. Теперь используется более широкая формулировка: «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта». То есть в теории «письма счастья» смогут приходить почти за все водительские нарушения. Дело за техническим воплощением.

Как и раньше, информация о нарушении, попавшем на камеру, поступает в центр фиксации правонарушений, там сверяют данные и перенаправляют сотрудникам ГАИ, те формируют постановление. Документ попадает в базу административных нарушений, он сразу уходит на печать и попадает в систему ЕРИП. Позже постановление отправляют в специальную машину — бесконвертер. Он придает листу вид конверта. Потом ящики с постановлениями передают «Белпочте». Последняя присылает по адресу владельца ТС извещение. Так «письмо счастья» (постановление) оказывается в руках человека — оно и является основанием для оплаты штрафа. Тут тоже без изменений.

Так откуда SMS?

Понятное дело, что оплата штрафа «через кассу» — прошлый век. С помощью сети быстрее и удобнее исполнить неприятное обязательство. В ЕРИП уже давно появился платеж «Фотофиксация скорости».

В 2019 году на сайте МВД РБ появился «Личный кабинет». Всем, кто зарегистрировался в нем, информация о письмах счастья приходит на электронную почту и непосредственно в «кабинет». И вот с недавних пор сообщения о новом «письме счастья», поступающие в «Личный кабинет», стали дублировать и с помощью SMS. Это подтвердили в приемной граждан МВД.

«Стали рассылать SMS недавно, — рассказали в приемной. — Это, можно сказать, новая услуга. Она бесплатная. Решили так делать, чтобы вовремя предупредить владельца машины, предотвратить несвоевременные платежи. Чтобы потом не было обид. Потому что на оплату дается один месяц, а после сумма увеличивается. Гражданину, если он пропустил извещение на почту, приходится переплачивать».

Действительно, на оплату штрафа дается один месяц с даты вступления постановления в законную силу (ст. 17.2 ПИКоАП). При неуплате штрафа физлицом в срок постановление могут направить по месту получения зарплаты. В случае если к процессу подключается ОПИ (орган принудительного исполнения), то он имеет право взимать принудительный сбор. Его размер — 10 процентов от суммы требования, но не менее 50 процентов одной базовой (согласно ст. 120 Закона «Об исполнительном производстве»).

Выходит, получатель штрафа, о котором рассказал Сергей, когда-то зарегистрировался в «Личном кабинете» сайта МВД РБ. И SMS пришло непосредственно оттуда, а не из центра фиксации правонарушений. Это не замена постановления, а сообщение о его наличии. В любом случае владелец ТС должен получить постановление со всеми необходимыми атрибутами (по 10.4.4 ПИКоАП): дата и место составления; сведения о лице, вынесшем постановление; сведения о лице, привлекаемом к ответственности; время, место и обстоятельства совершения правонарушения; изображение ТС в момент совершения правонарушения; принятое решение; размер и порядок уплаты штрафа (если он есть).

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