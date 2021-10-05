«Отдыхать учителю некогда, слишком много бумаг» 5.10.2021, 13:14

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фото: ABW

Как белорусский преподаватель в третьем поколении сменил занятие и стал автомехаником.

Роман – преподаватель в третьем поколении. Но его учительская карьера продлилась недолго, сейчас он автомеханик. О впечатлениях от работы в школе и на СТО парень рассказал "Автобизнесу".

Физтех вместо машиностроительного

Родители Романа всю жизнь работают в сфере образования: мама – учитель белорусского языка и литературы в школе, папа – доцент в университете. Бабушка также всю жизнь учила детей. Дедушка нашего героя, вернувшись из армии, несколько лет проработал в школе, пока не выбрал службу в органах. Несмотря на такую родословную, Роман не ставил себе целью идти по стопам родственников, но судьба сложилась так, что и он стал учителем.

"Работать в образовании я не планировал. После школы собирался поступать на машиностроительный факультет, но баллов, чтобы пройти на бюджет, не хватило. Пришлось искать, куда конкурс на бесплатное обучение меньше. Так я попал на физтех, где четыре года проучился на преподавателя физики и информатики", – вспоминает он.

При этом парня всегда тянуло к технике. В детстве его любимыми игрушками были конструктор Lego и машинки, ему всегда хотелось делать что-то своими руками и работать в автомобильной сфере. В студенческие годы Роман подрабатывал мастером по ремонту телефонов, планшетов и ноутбуков, а также с удовольствием брался за ремонт авто друзей и родителей.

"Ремонтировать технику было интересно, это приносило небольшой заработок и возможность учиться и развиваться в направлении электроники. В какой-то момент появлялись мысли открыть свою мастерскую, но когда просчитал всю расходную часть, пришел к выводу, что открытие ИП, аренду помещения и рекламу могу не потянуть".

Зарплату "повысили" – стал получать меньше

Отсутствие перспектив с мастерской не останавливало Романа. Он признается, что до того, как сам побывал в роли учителя, к профессии относился скорее нейтрально. С опытом мнение изменилось.

"Учитель должен выполнять кучу бюрократических задач. Тебе нужно заполнять множество бумаг, планов, отчетов и т.д. Отдыхать белорусскому учителю фактически некогда, – считает парень. – После проведения уроков ты приходишь домой и продолжаешь работать, только уже дома: готовишься к урокам, заполняешь бумаги от начальства, продумываешь планы и т.д. С мыслями о том, что тебе нужно что-то придумать и заполнить, ложишься спать и просыпаешься".

Роман вспоминает, что на втором году работы его стали посещать мысли, что учитель – худшая профессия в Беларуси. Но были и светлые моменты – он проходил практику от университета в ПВТ и там вел занятия для детей.

"Мне такая работа была по душе. Во-первых, там были группы всего по 15 человек, во-вторых, в ПВТ не нужно было вести журналы и прочее. Готовиться к занятиям было намного проще, аудитория была более благодарная, ведь там были дети, которые сами хотели получать знания. Кроме того, оплата труда была в два раза выше, чем в обычной школе", – признается наш герой.

Зарплата также не устраивала Романа. По его словам, работая на ставку в школе, он получал порядка 350 рублей в месяц.

"Первое время на руки выходило 450 рублей, а потом зарплату учителям "повысили" – моя зарплата стала от 250 до 350 рублей. Получилось так, что оклад действительно повысили, но остальные выплаты урезали, и вышло, что зарплата после "повышения" стала ниже, чем до. Конечно, есть учителя, которые получают в месяц около 1000 рублей, но для этого необходимо работать на две ставки и вести классное руководство. Правда, такая работа однозначно идет во вред здоровью. У меня мама так трудится, поэтому я знаю, что говорю".

Решил откликнуться на вакансию – и не зря

Родители Романа понимали его недовольство, но и не хотели, чтобы он работал физически и ходил с "грязными руками".

"Хотя они всегда были рады тому, что в семье есть человек, который может что-то сделать своими руками как с авто, так и на бытовом уровне", – вспоминает Рома.

Ближе к концу отработки распределения все еще школьный учитель стал искать работу и совершенно случайно наткнулся на вакансию в мастерской.

"Я давно знал, что в Гродно есть мастерская, где в плане электроники творят чудеса, следил за их работой. Поэтому, когда стал вопрос поиска СТО, на которой можно перепрошить мой Chrysler 300C, нашел в аккаунте этой мастерской пост с вакансией. Объявление было размещено около двух месяцев назад, я думал, что работника уже нашли, но все же решил откликнуться. Как оказалось, не зря.

Пообщался с владельцем СТО, рассказал, что умею делать, чем интересуюсь, сказал, что готов учиться и браться практически за любые задания. Так, совершенно случайно, я попал на работу, хотя, надо признаться, и не мечтал туда попасть, учитывая весьма скромный опыт в ремонте авто", – вспоминает Роман.

Работая несколько месяцев на станции, наш герой продолжает учиться разбираться как с механикой, так и с электроникой.

"Меня уже научили работать с Launch и другими диагностиками, теперь я сам решаю несложные диагностические задачи, продолжая учиться у директора. В слесарных работах подсказывает другой опытный работник.

Наименьший интерес у меня вызывает работа, связанная с плановым обслуживанием авто. Менять масло и фильтры, честно говоря, не очень интересно. Мне больше нравится разбираться в сложных проблемах по механике и электронике. Тем более что эти задачи часто бывают взаимосвязаны".

Сравнивая работу на СТО со школой, Роман отмечает, что у него появилось больше свободного времени, даже несмотря на более длинный рабочий день.

"Отработав с 10 до 19, я прихожу домой не уставший эмоционально и не думающий о том, что мне нужно сделать еще кучу дел. По крайней мере от этого стало жить намного проще. Родители тоже довольны. Они видят, что я счастлив, что работаю там, где мне нравится, есть возможность больше зарабатывать и развиваться в той сфере, которая мне интересна".

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