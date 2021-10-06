В порту Рио-де-Жанейро изъяли пять тонн кокаина 4 6.10.2021, 21:20

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Изъятая партия является крупнейшей в истории города.

Федеральная полиция Бразилии изъяла около пяти тонн кокаина в контейнерах в порту центрального района Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo.

По информации издания, наркотик был спрятан внутри ящиков для порошкового мыла. Судно, на котором обнаружили запрещенное вещество, следовало в Испанию через Мозамбик.

Отмечается, что незадолго до отправления судна сотрудников полиции предупредили о перевозке кокаина в телефонном звонке. Источник бразильских правоохранительных органов не разглашается. Изъятая партия является крупнейшей в истории города.

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