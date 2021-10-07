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Ученые составили рейтинг эффективности вакцин против штамма «Дельта»

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  • 7.10.2021, 13:49
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Ученые составили рейтинг эффективности вакцин против штамма «Дельта»

Какой препарат защищает лучше всего?

Ученые выяснили, какие вакцины лучше всего противостоят Дельте. И, как оказалось, препарат Moderna на сегодня является самым эффективным в борьбе с этим штаммом «Дельта» — он на 95% предотвращает госпитализацию после заражения и на 92% защищает от реанимации.

Данные исследования эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute Vice, передает «Апостроф».

При этом исследователи сочли эффективными для предотвращения госпитализации и реанимации являются вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.

Таким образом, рейтинг вакцин в предотвращении госпитализации выглядит так:

Moderna — 95%;

Pfizer — 80%;

Johnson & Johnson — 60%.

Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:

Moderna — 92%;

Pfizer — 77%;

Johnson & Johnson — 65%.

Автор исследования отметил, что даже после вакцинации были случаи повторного заражения, но болезнь у пациентов проходит в более легкой форме.

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