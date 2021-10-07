Ученые составили рейтинг эффективности вакцин против штамма «Дельта»2
- 7.10.2021, 13:49
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Какой препарат защищает лучше всего?
Ученые выяснили, какие вакцины лучше всего противостоят Дельте. И, как оказалось, препарат Moderna на сегодня является самым эффективным в борьбе с этим штаммом «Дельта» — он на 95% предотвращает госпитализацию после заражения и на 92% защищает от реанимации.
Данные исследования эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute Vice, передает «Апостроф».
При этом исследователи сочли эффективными для предотвращения госпитализации и реанимации являются вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.
Таким образом, рейтинг вакцин в предотвращении госпитализации выглядит так:
Moderna — 95%;
Pfizer — 80%;
Johnson & Johnson — 60%.
Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:
Moderna — 92%;
Pfizer — 77%;
Johnson & Johnson — 65%.
Автор исследования отметил, что даже после вакцинации были случаи повторного заражения, но болезнь у пациентов проходит в более легкой форме.