Ученые составили рейтинг эффективности вакцин против штамма «Дельта» 2 7.10.2021, 13:49

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Какой препарат защищает лучше всего?

Ученые выяснили, какие вакцины лучше всего противостоят Дельте. И, как оказалось, препарат Moderna на сегодня является самым эффективным в борьбе с этим штаммом «Дельта» — он на 95% предотвращает госпитализацию после заражения и на 92% защищает от реанимации.

Данные исследования эффективности вакцин опубликовали специалисты Regenstrief Institute Vice, передает «Апостроф».

При этом исследователи сочли эффективными для предотвращения госпитализации и реанимации являются вакцины Pfizer и Johnson & Johnson.

Таким образом, рейтинг вакцин в предотвращении госпитализации выглядит так:

Moderna — 95%;

Pfizer — 80%;

Johnson & Johnson — 60%.

Эффективность вакцин в предотвращении реанимации:

Moderna — 92%;

Pfizer — 77%;

Johnson & Johnson — 65%.

Автор исследования отметил, что даже после вакцинации были случаи повторного заражения, но болезнь у пациентов проходит в более легкой форме.

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