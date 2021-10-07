США ударят по нефти распродажей стратегического резерва 7.10.2021, 15:40

1,406

Вашингтон обдумывает «все возможности для того, чтобы успокоить нефтяной рынок».

США рассматривают возможность дополнительных продаж нефти из стратегического резерва, чтобы остановить рост цен на топливо, которое обходится потребителям рекордно дорого за последние 7 лет, пишет finanz.ru.

Вашингтон обдумывает «все возможности для того, чтобы успокоить нефтяной рынок», заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм на саммите Energy Transition Strategies в среду.

Один из инструментов - это запрет на экспорт нефти, другой - продажа стратегических баррелей, сообщила она.

Начало реализации гигантских государственных запасов, которые Штаты копили с 1970х, положила еще администрация Барака Обамы.

Из резерва, который достигал почти 700 млн баррелей, в 2017 году было изъято 31,3 млн баррелей, в 2018-м - 14,6 млн баррелей, в 2019-м - 14,2 млн.

В марте 2020-го Минэнерго США реализовало 12 млн баррелей, а в августе 2021-го объявило крупнейшую разовую распродажу за последние 30 лет: на торги было выставлено 20 млн баррелей из четырех государственных хранилищ в Техасе и Луизиане.

На 1 октября в стратегическом резерве США оставалось 617,8 млн баррелей.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году - после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке.

Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта. Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся.

Последняя крупная порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».