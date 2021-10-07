Забастовка — дело семейное! 7.10.2021, 18:31

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Бастуй Беларусь на всех уровнях, от мала до велика, и стар и млад.

Как же замечательно проводить больше времени с семьей. Веселиться с детьми, смотреть на их радостные лица, учить их чему-то новому, играть с ними, в конце концов посмотреть всей семьей хорошее кино. Это время бесценно. Как часто у вас такое бывает? В выходной или отпуск и то при условии что остальные члены семьи не идут на работы и в учебные заведения, пишет телеграм-канал БОР.

Тем временем так называемый министр образования Беларуси заявил: В Беларуси нет необходимости переводить школы на удаленное обучение из-за COVID-19. Кто если не Вы может позаботиться о своем ребенке? Оставайтесь дома, не пускайте детей в школы, университеты. Бастуй Беларусь на всех уровнях, от мала до велика, и стар и млад. Только вместе победим!

Стачке быть!

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