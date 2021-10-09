Ученые выяснили, что лучше защищает от коронавируса — вакцина или иммунитет 5 9.10.2021, 15:21

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Результат оказался разным у пожилых и молодых участников исследования.

Ученые сравнили эффективность мРНК-вакцин против коронавирусов и естественного иммунитета, приобретенного после болезни. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv, сообщает cursorinfo.co.il.

Анализ проводился с июня по август 2021 года, до начала циркуляции штамма Дельта.

В ретроспективном обсервационном исследовании сравнивались две группы людей: ранее не инфицированные люди с SARS-CoV-2, получившие две дозы вакцины Pfizer или Moderna, и инфицированные, не получившие вакцину.

В общей сложности 9 539 пациентов с этим заболеванием за первые два месяца года были сравнены с 14 458 и 23 105 пациентами, полностью вакцинированными Moderna и Pfizer за те же два месяца.

Было установлено, что вакцинированные пожилые люди имели более надежную защиту от инфекции, чем те, кто имел естественный иммунитет после болезни.

У пожилых людей старше 65 лет Moderna и Pfizer обеспечивали лучшую защиту от инфекций, снижая риск заражения на 66% и 68%, соответственно. Кроме того, прививки снизили риск серьезных заболеваний на 61% и 45%; и смерти на 95% и 99%.

Среди людей моложе 65 лет защита, сформированная естественным путем и с помощью вакцинации, была одинаковой.

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