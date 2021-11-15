Птицы Амазонки ускорили эволюцию 15.11.2021, 10:22

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Как они изменились?

Согласно новому исследованию, даже нетронутые части тропических лесов Амазонки, лишенные прямого контакта с людьми, подвергаются воздействию антропогенного изменения климата, пишет «Новое время».

Новый анализ данных, собранных за последние четыре десятилетия, показывает, что у птиц из этих областей изменились размер тела и длина крыльев у большинства изученных видов, отметили биологи из Университета штата Луизиана в США.

Эти физические изменения у птиц связаны с жаркой и засушливой погодой в сухой сезон с июня по ноябрь.

«Даже посреди этого нетронутого тропического леса Амазонки мы наблюдаем глобальные последствия изменения климата, вызванные людьми, в том числе и нами», — сказал эколог Витек Йиринек.

Птицы в тропических лесах Амазонки стали меньше, а их крылья удлинились всего за несколько поколений, что свидетельствует о реакции на меняющиеся условия окружающей среды, которые могут включать новые физиологические вызовы или проблемы с питанием.

Йиринек и его коллеги изучили данные, собранные более чем о 15 000 особей птиц, которые были пойманы, измерены, взвешены, помечены и выпущены на волю в течение 40 лет полевых работ в крупнейшем тропическом лесу мира. Данные показывают, что с 1980-х годов почти все тела птиц стали легче. Большинство видов птиц теряли в среднем около 2 процентов своей массы тела за каждое десятилетие.

Набор данных охватывает широкий диапазон тропических лесов, поэтому изменения в телах и крыльях птиц в разных сообществах не привязаны к одному конкретному участку, что означает, что это явление широко распространено.

«Это, несомненно, происходит повсюду, и, вероятно, не только с птицами. Если вы посмотрите в окно и поразмышляете о том, что вы там видите, условия будут не такими, какими они были 40 лет назад, и весьма вероятно, что растения и животные тоже реагируют на эти изменения», — сказал Филип Стоуффер, профессор Школы возобновляемых природных ресурсов Университета штата Луизиана.

Вероятно, эти птицы адаптировались к более жаркому и сухому климату, уменьшив нагрузку на крылья, и, таким образом, стали более энергоэффективными в полете. Сокращение веса тела и увеличение длины крыла приводит к более эффективному использованию ресурсов.

Вопрос о будущей способности амазонских птиц адаптироваться к более жарким и сухим условиям, особенно в засушливый сезон, остается без ответа. Тот же вопрос можно задать в отношении множества других мест и видов

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