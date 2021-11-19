Благотворительность по-лукашенковски 12 19.11.2021, 16:49

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фото: ТАСС

Как кампания «Про100 помогаем!» превращается в вымогание денег.

Белорусское общество Красного Креста начало в ноябре благотворительную кампанию по сбору средств мигрантам, которые страдают на границе с Польшей: «Про100 помогаем!». Но не все так просто. Наши читатели сообщают, что «просто помощь» превращается на некоторых предприятиях в настойчивое вымогание денег. А за просьбой помочь кроется приказ начальства, неисполнение которого может иметь соответствующие последствия.

«В филиале «Минские тепловые сети» происходит следующее: вымогают деньги с работников», – сообщает «Белсату» читатель и прилагает документ.

Как следует из «информации для начальников структурных подразделений», их просят принять участие в «сборе денег мигрантам в трудной жизненной ситуации». На эти средства в буфете филиала должны закупить продукты для мигрантов. Средства собираются через ведомость, точную сумму не устанавливают. Все просто.

Но работники сообщают, что бумажка со списком жертвователей, скорее всего, ляжет на стол заместителя директора предприятия, чтобы он увидел, кто сдал, а кто нет.

Работники удивлены, почему средства собирает Красный Крест, ведь и так ежемесячно перечисляют туда деньги.

Председатель первичной организации Белорусского Красного Креста на предприятии «Минские тепловые сети» Валентина Шавель разговаривать с нами отказалась: «Я не уполномочена что-то рассказывать». И направила к работнице, ответственной за связи с общественностью. Но и та не помогла с выяснением ситуации: «Не в курсе, я этим не занимаюсь. Вам нужно написать официальное письмо нашему предприятию на имя директора Олега Жура, и только тогда мы сможем вам дать комментарий».

Ситуация, когда благотворительность превращается в вымогательство, наблюдается не только в «Минских тепловых сетях». Читатели сообщать, что агрокомбинату «Дзержинский» приказали отдавать свою продукцию мигрантам в гостиничном комплексе «Веста» возле Дзержинска.

Собирает средства для беженцев и Белорусский союз женщин. Но вот, например, жителей Дрогичина «попросили» написать заявления с просьбой ежемесячно перечислять деньги на счет районной организации «Белорусского союза женщин». Так выглядит благотворительность по-белорусски.

К сбору гуманитарной помощи присоединились БРСМ, социальные службы обслуживания населения, учебные заведения и другие организации по всей стране. Почти везде благотворительность подкрепляется и регламентируется письмами и инструкциями из отделов идеологии.

Кстати, Белорусское Общество Красного Креста призывает пожертвовать деньги на помощь людям на границе, делая прямой – без посредников – перевод на счет БОКК.

«Поинтересовались бы лучше, в каких условиях содержат политических заключенных в Республике Беларусь и не нужна ли помощь им», – отвечает на призыв Красного Креста один из пользователей «Фейсбука».

Как сообщает официальный сайт Белорусского Общества Красного Креста, с 9 по 15 ноября организация передала мигрантам 34 тонны продовольствия, 7 тонн воды, 1520 одеял и 4450 единиц теплой одежды.

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