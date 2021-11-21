закрыть
22 ноября 2021, понедельник, 0:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умерла актриса Нина Русланова

  • 21.11.2021, 22:30
  • 4,840
Умерла актриса Нина Русланова
Нина Русланова

Причиной смерти стал коронавирус.

Известная актриса театра и кино, народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет после долгой болезни, сообщил Союз кинематографистов. «Пятый канал» со ссылкой на источник сообщает, что причиной смерти стал коронавирус: 11 ноября актрису госпитализировали с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией.

«Народная артистка РФ Нина Ивановна Русланова умерла сегодня после продолжительной болезни»,— сказала собеседница в Союзе кинематографистов.

По данным телеканала, актрисе диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени.

Нина Русланова сыграла в фильмах «Афоня» (1975), «Будьте моим мужем» (1981), «Завтра была война» (1987), «Собачье сердце» (1988), «Возвращение Будулая» (1985), «Ирония Судьбы. Продолжение» (2007), «В ожидании чуда» (2008) и многих других.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Мы должны перестать кормить паразитов
Мы должны перестать кормить паразитов Артем Черников
Им больше не с кем даже выпить
Им больше не с кем даже выпить Ирина Халип
А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип