Как наши предки защищали свои города от нашествий 22.11.2021, 10:04

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А неприятелей всегда было много.

Города в землях литвинов возникали не только как центры торговли и ремесел, но и как оборонительные твердыни, способные защитить население от набегов врагов. А неприятелей у литвинов всегда было много – с Запада и с Востока. Полочане за века своей истории превратили город в систему укреплений, состоявших из двух замков – Верхнего и Нижнего, а также из оборонительной линии валов на подступах к городу, пишет «Литвин».

При вторжении противников полоцкие крестьяне стекались в город, жители затворяли ворота и готовились к осаде. Так действовали полочане при гибельном для Полоцка нашествии громадной армии московитов во главе с царем Иваном Грозным в 1563 году.

Магдебургское право, которое получали многие литвинские города, давало право городским властям не только на хозяйственную и политическую самостоятельность, но и на оборону. Муниципалитеты организовывали отряды не только для поддержания порядка внутри городских стен, но и заботились о вооружении и формировании ополчений.

Выделялись суммы на укрепление и подновление стен, башен, на пополнение запасов провианта на случай осады. Привлекались мастера фортификации, которые создавали новые укрепления замки в соответствии с последними европейскими тенденциями.

Обязанности горожан защищать свои дома прописывались в уставных грамотах. К примеру, польский король и великий князь литовский Сигизмунд Август указывал на то, что все мещане обязаны при появлении у стен неприятеля учинять стрельбу из пищалей, гаковниц, готовить рогатины и копья для отражения штурмов. Вооружение согласно королевскому указу требовалось содержать в домах в полном порядке. Устанавливалось минимальное количество оружия на один дом – не менее одной гаковницы и рогатины на домовладение.

Организационно все население городов делили на сотни. Для каждой сотни выделялся участок обороны на стенах. К примеру, Могилев мог выставить в 16 веке не менее 1500 человек. Кроме мелкого огнестрельного оружия городан была и артиллерия более крупного калибра. У полочан на стенах было установлено до 12 орудий в 1563 году, а в Могилеве город располагал в 17 веке двумя десятками пушек. Специалисты, умевшие вести прицельную стрельбу, получали прокормление от муниципалитета. Полоцк содержал за городской счет не менее десятка пушкарей.

На плечи горожан ложились не только заботы о поддержании в исправности укреплений, но и о постое гарнизона. Всеобщая военная служба горожан, как полагали великие литовские князья, не была гарантией безопасности поселения. Потому в отведенных слободах размещались гарнизоны: отряды стрелков, гусарские или панцирные хоругви. Власти многих городов добивались в столице отмены постоя войск, но это не всегда получалось. Особенно в приграничье на востоке, где угроза вторжений московитов была постоянной.

Гарнизоны выставляли и враги, захватывавшие города на продолжительное время. В Полоцке по приказу царя Ивана с 1563 года была выстроена целая Стрелецкая слобода у реки Полоты. А в Могилеве во время войны 1654 году тысячи стрельцов и казаков московской рати буквально терроризировали все местное население, уничтожая провиант и фураж, грабя дома. Могилевчане не смогли терпеть произвол захватчиков и в 1661 году взялись за копья и рогатины. Московитов перекололи за несколько часов, причем пленных не брали. Настолько яростным было ожесточение население против грабителей.

Характер военной службы горожан в литвинских землях резко изменился с крушением Речи Посполитой. Уже после первого раздела императрица Екатерина отменяет магдебургское право. И литвины узнают, что такое рекрутские наборы.

Правда, российские чиновники не спешили сразу формировать из литвинов крупные части. В 1784 году императрица велела создать несколько мелких отрядов из шляхты. В Императорскую Белорусскую хоругвь принимали дворян, приносивших присягу русской царице. На бумаге появились восемь дворянских хоругвей из числа дворян Полоцкой и Могилевской областей. А вот до реальной военной службы дело так и не дошло. Набирались ведь хоругви на добровольной основе, а охотников нашлось только на три хоругви (до 300 солдат и офицеров). В каких-либо боях эти части не участвовали.

Несмотря на формирование из четырех батальонов Белорусского егерского корпуса, широкие наборы рекрутов в 1780-х годах в отторгнутых областях ВКЛ не проводились. Российские генералы опасались местного населения, а потому присылали для пополнения этих батальонов рекрутов из губерний внутри России. С 1790-х годов в российские войска стали брать и литвинов.

Так уроженцы земель ВКЛ оказались и в Финляндии, и на Кавказе, и в Молдавии, везде, где екатерининские генералы гнали под картечь и пули солдат российских полков. Известно, что 114 рекрутов Могилевского уезда стали служить в гарнизонном полку финляндского Выборга. Вернуться на родину им было не суждено, поскольку за четверть столетия (продолжительность солдатчины) выжить на военной службе у человека не оставалось ни единого шанса.

Российские войска в конце 18 века буквально наводнили земли Великого княжества Литовского. В Могилевскую губернию был выдвинут любимый полк князя Суворова – Фанагорийский гренадерский численностью в 2500 солдат и офицеров. По местечкам Витебщины располагались другие пехотные и кавалерийские полки.

Воинские части буквально разоряли местных землевладельцев, требуя не только мест для размещения солдат на подворьях, но и большого количества продовольствия. Крестьяне также должны были нести повинности, связанные с поддержанием в порядке конюшен, мест для боевой подготовки войск, выполнять перевозку на своих подводах военных материалов и грузов.

Кроме гарнизонов, во всех крупных городах Российской империи размещались так называемые губернские военные команды. Состояли они из сотни пехотинцев и 20-30 кавалеристов (драгун). Такие подразделения выполняли функции, которые ранее, при магдебургском праве, возлагались на горожан: выставление постов на улицах и площадях, патрулирование слобод, районов, полицейские задачи. Команды подчинялись гражданскому губернатору.

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