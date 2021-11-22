Основатель Telegram стал гражданином Франции

Основатель Telegram стал гражданином Франции2
- 22.11.2021, 20:36
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Павел Дуров получил гражданство Франции в августе 2021 года.
Основатель Telegram Павел Дуров в августе этого года получил французское гражданство. Соответствующий указ опубликован на сайте правительственного вестника страны (JORF).
Согласно документу от 23 августа, предприниматель оказался в числе лиц, приобретающих права гражданства страны. В списке указаны его имя, дата и место рождения.
Сам Дуров появившуюся информацию пока никак не комментировал.
В 2018 году распространились сведения о том, что предприниматель стал британским подданным, однако позднее он сам их опроверг.
Известно, что помимо российского гражданства у Дурова также имеется паспорт государства Сент-Китс и Невис, располагающегося на Карибских островах — документ позволяет ему передвигаться по Европейскому союзу и Великобритании без виз.
Дуров покинул Россию после скандала с продажей акций соцсети «ВКонтакте» и ухода с поста ее гендиректора. Он заявлял, что не намерен возвращаться на родину. В мае 2017 года СМИ сообщали, что Дуров постоянно проживает в Финляндии.