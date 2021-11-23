CNN: США планируют передачу дополнительного оружия Украине

CNN: США планируют передачу дополнительного оружия Украине2
- 23.11.2021, 11:15
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Также планируется прислать военных советников.
Администрация президента США Джо Байдена рассуждает о решении отправить в Украину военных советников и новое оборудование, включая оружие, из-за наращивания Россией силы вблизи украинской границы, приводит статью CNN "Зеркало недели. Украина".
По информации телеканала, в помощь могут входить новые противотанковые и противоброневые ракеты Javelin, а также минометы. Речь идет и о таких системах противовоздушной обороны как ракеты Stinger.
Также в Министерстве обороны США предложили переправить в Украину некоторое оборудование, которое ранее планировали направить в Афганистан, в частности специально закупленные вертолеты Ми-17.
В то же время, в администрации существует и оппозиция такому решению – некоторые из чиновников опасаются, что Россия может расценить военную помощь Украине как серьезную эскалацию. Также до сих пор не известно, поедет ли кто-нибудь из военных советников в Украину.
Тем не менее, американские чиновники активно обсуждают с союзниками возможность нового вторжения России в Украину.
В прошлом месяце Россия вновь начала стягивать войска и технику к границам с Украиной, наращивая группировку, оставшуюся там после весенних «учений». Агрессивность России на дипломатическом и военном направлениях в последние недели существенно возросла. Миграционный кризис в Беларуси, напряженность на Балканах, лихорадочный рост цен на газ в Европе – во всех этих событиях прослеживается российский след.