ЕС внесет в черный список туристические фирмы, помогающие нелегальной миграции

ЕС внесет в черный список туристические фирмы, помогающие нелегальной миграции2
- 23.11.2021, 17:25
- 4,512
Это станет ответом на действия белорусского режима.
Европейский Союз готовит новый правовой инструмент, который позволит наказывать туристические и транспортные компании, помогающие в торговле людьми, чтобы воспрепятствовать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.
Об этом сообщает "Европейская правда".
По данным издания, Европейская комиссия объявит о новых мерах уже во вторник.
Новый механизм, направленный на наказание тех, кто способствует незаконному ввозу мигрантов в ЕС, является последним ответом на кризис на границе с Беларусью.
Этот шаг был сделан через два дня после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности из-за пограничного кризиса.
Согласно документам, ЕС считает, что недавние события не могли произойти без участия некоторых транспортных операторов сознательно или бессознательно.
Согласно выдвинутому предложению, все транспортные операторы – наземные, воздушные, внутренние водные и морские – которые, как считается, участвуют в контрабанде или торговле людьми в ЕС или способствуют им, могут столкнуться с приостановкой действия лицензий, ограничениями на операции в Европе и замораживанием транзита через ЕС.
В документах говорится, что любые меры, налагаемые на операторов, будут пропорциональны особенностям каждого случая и их срок не должен превышать года, после чего они будут пересмотрены и, возможно, возобновлены.