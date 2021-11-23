ЕС внесет в черный список туристические фирмы, помогающие нелегальной миграции 2 23.11.2021, 17:25

4,512

Это станет ответом на действия белорусского режима.

Европейский Союз готовит новый правовой инструмент, который позволит наказывать туристические и транспортные компании, помогающие в торговле людьми, чтобы воспрепятствовать Беларуси и другим приграничным странам использовать нелегальную миграцию как угрозу против ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По данным издания, Европейская комиссия объявит о новых мерах уже во вторник.

Новый механизм, направленный на наказание тех, кто способствует незаконному ввозу мигрантов в ЕС, является последним ответом на кризис на границе с Беларусью.

Этот шаг был сделан через два дня после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что Европа сталкивается с "синхронизированной" угрозой безопасности из-за пограничного кризиса.

Согласно документам, ЕС считает, что недавние события не могли произойти без участия некоторых транспортных операторов сознательно или бессознательно.

Согласно выдвинутому предложению, все транспортные операторы – наземные, воздушные, внутренние водные и морские – которые, как считается, участвуют в контрабанде или торговле людьми в ЕС или способствуют им, могут столкнуться с приостановкой действия лицензий, ограничениями на операции в Европе и замораживанием транзита через ЕС.

В документах говорится, что любые меры, налагаемые на операторов, будут пропорциональны особенностям каждого случая и их срок не должен превышать года, после чего они будут пересмотрены и, возможно, возобновлены.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».