«Этот тип ходит по квартирам»: как минчанин разоблачил очередного лжегазовщика 5 24.11.2021, 10:23

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В «Мингазе» рассказали, как выявить самозванца.

Старый жилфонд — не только головная боль для коммунальщиков, которым приходится на ходу латать дыры, но и золотая жила для особой категории предпринимателей. Тех, кто не гнушается никакими видами заработка, активно используя эмоциональную накачку и введение в заблуждение. О буднях «ходоков» мы не так давно рассказывали, но разве огласка их остановит? Понятно, что нет. И по районам, где живет много пенсионеров, продолжают ходить молодые люди, предлагающие «очень нужные» услуги, пишет onliner.by.

Одного из ходоков на днях заметил пользователь форума под ником Taburet. Облик юноши запечатлела и камера видеонаблюдения. «Данный тип ходит по квартирам, представляясь „контролем газового оборудования“. Цель — навязывание покупки датчика загазованности».

Такой же неожиданный визит нанес лжегазовщик и минчанину Яну, работающему из дома. «Пришел молодой человек днем, думал, наверное, что бабушка какая откроет дверь. Но открыл я, разговор выдался коротким: «Здравствуйте, служба „контроля газа“» (и быстро показывает красную корочку — ни рассмотреть, ни прочитать). В ответ я на него томно смотрю. «Жалобы на газ есть?» — «Нет». — «Ну, тогда до свидания».

Датчики, красная цена которым 40 рублей, нашим доверчивым родственникам продают за 200! Неслабо, правда. А вот что о таких «гонцах» думают в «Мингазе».

Организация, которая не раз слышала жалобы на таких «газовщиков», провела свое мини-расследование: получив в руки документы от одного из пострадавших, настоящие сотрудники службы отправились по указанному в договоре адресу. Естественно, никакого офиса на улице Кульман не обнаружилось.

«Аналогичные случаи продажи сигнализаторов загазованности и газовых счетчиков по завышенной расценке имели место не только в нашей стране, но и в России. Эти факты неоднократно освещались в средствах массовой информации.

„Мингаз“ просит своих абонентов быть бдительными. Помните, что газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования не менее чем за три дня посредством объявлений на информационных досках или дверях подъездов с указанием контактных телефонов. Во время таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одетыми в спецодежду с логотипом организации, например, в Минске и Минском районе: УП „Мингаз“.

С целью соблюдения технологии и улучшения качества выполняемых работ, а также для принятия верных решений в случае возникновения спорных ситуаций работники применяют видеорегистраторы для фиксации процесса работ по техническому обслуживанию бытового газового оборудования, по реконструкции системы газопотребления и иных видов работ.

Потребители могут проверить информацию о специалистах и выполняемых работах, позвонив в газоснабжающую организацию», — сообщают в организации.

А эти датчики обязательны?

Доверчивых людей «ходоки» пугают огромными штрафами, рассказывая, что сигнализаторы уже обязательны к установке или вот-вот будут введены на госуровне, а также завлекают якобы скидками: только сегодня и только вам. Но нужны ли вообще в квартирах и домах эти приборы?

«Что же такое сигнализаторы (датчики) контроля концентрации метана и угарного газа и для чего они применяются? Это средства измерений, предназначенные для контроля довзрывоопасных концентраций горючих газов, паров и их смесей в воздухе и выдачи световой и звуковой аварийной сигнализации в случае превышения содержания горючего газа относительно порогового значения. Они устанавливаются в помещениях, оборудованных отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием с организованным отводом продуктов сгорания (газовые котлы и колонки), и позволяют своевременно информировать об опасной концентрации горючих газов, способствуют принятию незамедлительных мер по недопущению аварийных ситуаций, взрывов, пожаров.

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в уже существующих жилых домах (квартирах) до проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации установка индивидуальных приборов учета расхода газа и систем оповещения об опасной концентрации метана, угарного газа (сигнализаторов, датчиков) носит рекомендательный характер.

Уважаемые потребители газа! С целью предотвращения необоснованной и опрометчивой покупки просим быть внимательными и соблюдать простые правила. В случае принятия решения об установке сигнализатора предварительно ознакомьтесь с модельным рядом, функциями и стоимостью данных устройств. За консультацией можно обратиться в специализированные магазины газового оборудования. В настоящее время средняя стоимость сигнализаторов составляет порядка 40 белорусских рублей», — предупреждают в «Мингазе».

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