Китай дал от «ворот поворот» российской рыбе 1 24.11.2021, 13:03

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Экспорт в Поднебесную упал на 73%.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) ожидает снижения экспорта рыбной продукции в Китай в 2021 году на 73% по сравнению с показателем за 2020 год, до 259,56 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении ассоциации, передает finanz.ru.

«По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в 2021 году «рыбный» экспорт в Китай составит примерно 259,56 тыс. тонн, что почти на 73% ниже, чем в 2020 году (971,46 тыс. тонн)», - отмечается в сообщении.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, стоимость экспорта рыбопродукции в КНР по итогам года сократится не так значительно - почти на 43%, с 1 547,44 млн долларов до 882,23 млн долларов. «Сейчас значительный объем рыбной продукции реэкспортируется в КНР через Корею - расчетный объем транзита в период с 1 января по 31 октября 2021 года составил 377,8 тыс. тонн. Но суммарный объем экспорта в Китай все равно будет гораздо ниже, чем до локдауна», - сказал Зверев.

Наибольшее снижение экспорта приходится на минтай. Как сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, ожидается, что по итогам года объем поставок мороженого минтая в Китай сократится в 4,5 раза, до 150 тыс. тонн стоимостью 175 млн долларов. «Около 100 тыс. тонн будет ввезено в Китай транзитом через Корею. В целом можно говорить, что по итогам года поставки мороженого минтая в Китай сократятся на 60-65% - до 250 тыс. тонн», - отметил он.

Как добавил Зверев, несмотря на то, что российские уполномоченные органы делали все возможное, чтобы договориться с китайской стороной о снятии нетарифных барьеров в отношении рыбопродукции, перспектив для возобновления экспорта в КНР в прежнем объеме в 2022 году нет.

«В начале ноября из-за вспышки коронавируса среди работников одного из рыбоперерабатывающих заводов в Даляне были закрыты все предприятия холодовой цепи города, включая холодильники в порту. Экспорт мороженой рыбы остановлен на неопределенный срок. Высокая вероятность, что запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля 2022 года», - подтвердил Буглак.

Кроме того, по его словам, с 2022 года Главное таможенное управление КНР вводит дополнительные требования по маркировке мороженых продуктов питания, и это может привести к параличу экспортных поставок в КНР не только мороженой рыбы, но и других замороженных продуктов, включая мясо и птицу.

По мнению Зверева, России необходимо продолжить переговорный процесс с китайской стороной и одновременно начать модернизацию береговой перерабатывающей отрасли - превратить ее в полноценную индустрию. «Именно поэтому ВАРПЭ предлагает направить 10% новых инвестиционных квот на вылов минтая и сельди на Дальнем Востоке на строительство береговых рыбоперерабатывающих комплексов с холодильниками и причалами, другие 10% - на обновление флота. Такой подход позволит значительно увеличить доходность экспорта без ущерба внутреннему рынку и снизит нашу зависимость от иностранной инфраструктуры», - уверен глава ВАРПЭ.

Общий экспорт в Китай

По прогнозу Россельхозбанка, по итогам 2021 года экспорт продукции АПК в Китай достигнет 3,6 млрд долларов. Это на 10% меньше результата 2020 года (4 млрд долларов) и на 13% выше показателя 2019 года (3,2 млрд долларов). «Сокращение экспорта рыбы в страны Дальнего Востока, прежде всего в Китай, действительно может стать фактором снижения общего объема поставок. Однако важно понимать, что это временное снижение, и по мере восстановления нормальной логистики с Китаем, а также укрепления каналов продаж через Южную Корею, рыба и ракообразные снова пойдут вверх», - говорит руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрея Дальнова.

При этом, по его словам, целый ряд категорий - злаки, масличные, сладости, молоко и сыворотка, напитки - показывают высокие темпы роста, и все чаще это высокомаржинальная продукция глубокой переработки. «За счет диверсификации и экспорта продукции глубокой переработки в условиях антиковидных ограничений удалось превзойти результат 2019 года. Поэтому в 2022 году стоит ожидать дальнейшего роста экспорта как минимум до 4 млрд долларов», - заключил Дальнов.

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