Популярный российский рэпер Моргенштерн уехал в Беларусь 3 24.11.2021, 20:01

Глава СК РФ обвинил его в торговле наркотиками.

Рэпер Моргенштерн покинул Россию после того, как глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками, пишет Газета.ru со ссылкой на telegram-канал «Опер слил».

Утром 24 ноября Моргенштерна якобы видели вместе с женой и охранником в Смоленске, когда они садились в поезд «Москва – Минск». При этом концертов в Смоленске у Моргенштерна запланировано не было.

Глава российского Следственного комитета обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об отъезде своего клиента, а также что он опасается давления со стороны Следственного комитета на Моргенштерна.

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