Спустя несколько часов после избрания: премьер Швеции уходит в отставку

Спустя несколько часов после избрания: премьер Швеции уходит в отставку2
- 24.11.2021, 20:52
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О таком решении Магдалена Андерссон заявила после напряженного голосования по бюджету.
Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала заявление об отставке. О таком решении она заявила после напряженного голосования по бюджету, ввергшего правительство страны в кризис.
Об этом сообщает The Local.
Андерссон объявила о выходе из правительства после того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.
Оппозиционный бюджет правых - согласованный совместно консервативными умеренными и Христианскими демократами, а также Шведскими демократами - получил 154 голоса против 143, после того как Центристская партия объявила, что не поддержит бюджет правительства из-за уступок, сделанных левым. Воздержание этой партии означало, что правые оппозиционные партии получили больше голосов.
Представители Партии зеленых Пер Болунд и Марта Стеневи обрушились с критикой на утвержденный бюджет, назвав его "дифференциацией между людьми, избиением экологического бюджета и увеличением выбросов", имея в виду снижение налога на бензин и дизельное топливо в новом бюджете.
Напомним, сегодня шведский парламент назначил Андерссон премьер-министром.