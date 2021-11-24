Спустя несколько часов после избрания: премьер Швеции уходит в отставку 2 24.11.2021, 20:52

7,844

Магдалена Андерссон

О таком решении Магдалена Андерссон заявила после напряженного голосования по бюджету.

Новый премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон подала заявление об отставке. О таком решении она заявила после напряженного голосования по бюджету, ввергшего правительство страны в кризис.

Об этом сообщает The Local.

Андерссон объявила о выходе из правительства после того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.

Оппозиционный бюджет правых - согласованный совместно консервативными умеренными и Христианскими демократами, а также Шведскими демократами - получил 154 голоса против 143, после того как Центристская партия объявила, что не поддержит бюджет правительства из-за уступок, сделанных левым. Воздержание этой партии означало, что правые оппозиционные партии получили больше голосов.

Представители Партии зеленых Пер Болунд и Марта Стеневи обрушились с критикой на утвержденный бюджет, назвав его "дифференциацией между людьми, избиением экологического бюджета и увеличением выбросов", имея в виду снижение налога на бензин и дизельное топливо в новом бюджете.

Напомним, сегодня шведский парламент назначил Андерссон премьер-министром.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».