БОР подвел итоги 26-го дня забастовки 25.11.2021, 19:45

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Увольнения приобретают общенациональный характер.

Команда Белорусского объединения рабочих подвела итоги двадцать шестого дня забастовки.

Количество неработающего населения сохраняется в районе 1 млн из 4,2 млн трудоспособного населения. Это уволенные, ушедшие в отпуск, заболевшие коронавирусом и другими сезонными заболеваниями, вышедшие в забастовку.

Увольнения приобретают общенациональный характер. Нам поступила информация о том, что волна зачисток добралась и до Могилева и Жлобина. На заводы и в больницы поступают два списка: тех, кого уволить сразу и тех, кого «додержать» до конца контракта. Увольняют людей сотнями. Кто останется работать – пока неизвестно.

На границе тем временем мигранты начали протестовать против скотского отношения к ним. Ужасные условия содержания, невозможность вернуться домой или пройти дальше в сторону Польши только накаляют обстановку.

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