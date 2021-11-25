В Швеции нашли натуральную альтернативу пластику 25.11.2021, 20:21

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Материал способен соединяться с нетоксичными химическими веществами.

Ученые из Стокгольмского университета создали натуральный аналог пластика на базе органического вещества - лигнина. Об этом пишет научный журнал New Atlas.

Данный материал выбран неслучайно. Он термореактивен и меняет форму при нагревании. Кроме того, его можно использовать множество раз.

Лигнин - это органический полимер - составляющее стенок клеток растений и деревьев.

Он есть в древесных отходах целлюлозно-бумажной промышленности. Известно, что на сегодняшний день его часто используют в изготовлении инновационных аккумуляторов, углепластика и бетона.

Лигнин способен соединяться с нетоксичными химическими веществами. При этом он не требует предварительной обработки.

"Благодаря тому, что в его структуре присутствуют динамические ковалентные связи, материал можно формовать снова и снова, при относительно слабом нагреве. Также он может быть мягким и твердым", - рассказал профессор университета Мика Сиппонен.

А в случае деформации он не теряет своей прочности.

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