В Швеции нашли натуральную альтернативу пластику
- 25.11.2021, 20:21
- 1,650
Материал способен соединяться с нетоксичными химическими веществами.
Ученые из Стокгольмского университета создали натуральный аналог пластика на базе органического вещества - лигнина. Об этом пишет научный журнал New Atlas.
Данный материал выбран неслучайно. Он термореактивен и меняет форму при нагревании. Кроме того, его можно использовать множество раз.
Лигнин - это органический полимер - составляющее стенок клеток растений и деревьев.
Он есть в древесных отходах целлюлозно-бумажной промышленности. Известно, что на сегодняшний день его часто используют в изготовлении инновационных аккумуляторов, углепластика и бетона.
Лигнин способен соединяться с нетоксичными химическими веществами. При этом он не требует предварительной обработки.
"Благодаря тому, что в его структуре присутствуют динамические ковалентные связи, материал можно формовать снова и снова, при относительно слабом нагреве. Также он может быть мягким и твердым", - рассказал профессор университета Мика Сиппонен.
А в случае деформации он не теряет своей прочности.