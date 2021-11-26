С гродненца потребовали транспортный налог за машину, угнанную 4 года назад 1 26.11.2021, 12:32

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Нововведения властей доставляют белорусам массу проблем.

Гродненец Иван получил извещение на уплату транспортного налога за VW Tiguan. Однако машины у него нет: ее угнали четыре года назад в Черногории, куда он ездил на отдых, пишет autogrodno.by.

Гродненец сразу же сообщил в местную полицию. Сведения о розыске машины были размещены в базе Интерпола.

После возвращения Иван сообщил об угоне и в гродненскую милицию. И хотя автомобиль до сих пор не нашли, налоговая решила взыскать с мужчины транспортный налог.

Когда Иван обратился в налоговую, ему сказали, что базу для транспортной пошлины составляют в ГАИ. А в Госавтоинспекции заявили, что гродненец сам должен отнести в налоговую документ об угоне автомобиля.

"Мне даже посоветовали снять машину с учета на утилизацию. Но этот вариант не подходит, так как если VW Tiguan найдется, то у меня на него уже не будет никаких прав", — говорит Иван.

В конце концов он прислал электронный запрос в МВД. И буквально через три недели ему пришло письмо из налоговой, что его автомобиль числится в розыске, поэтому транспортный налог платить не нужно.

- Рекомендую тем, кто столкнулся с ошибочно выставленным налогом не терять времени на телефонные разговоры со справочными службами, а сразу формировать электронный запрос. Что меня удивило во всей этой истории, так это то, что информация об угоне "Тигуана" из баз Интерпола не попала в наши местные базы Госавтоинспекции. Получается, что если бы, теоретически, эту машину смогли бы каким-то чудом переправить через границу, то она могла бы без проблем эксплуатироваться в Беларуси, и ни у кого бы даже сомнений не возникло, что ее ищут полиции разных стран, — констатирует гродненец.

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