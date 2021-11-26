Главные русские страхи 1 Игорь Яковенко

26.11.2021, 13:48

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Их три.

"Многим пришлось бояться от того, что их можно было бояться". Сенека

Эти слова римского мыслителя отражают самую глубинную основу русского страха, который носит возвратный характер. Это страх, который возвращается к своему источнику. Путинская Россия пугает весь мир и пугается того страха, который к ней возвращается.

За минувшую неделю в России самым цитируемым изданием стал Bloomberg, а одним из главных ньюсмейкеров - руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Российские СМИ с видимым удовольствием обильно цитировали сообщения американского издания и украинского генерала о готовящемся вторжении России в Украину. Тут же следовали обильные опровержения Пескова, Захаровой, Косачева, ну, в общем, всех тех, кому положено по штату опровергать и давать отпор.

При этом опровержения воспринимаются с пониманием и одобрением – им так положено – но им не верят. Россияне подмигивают телевизору, а телевизор подмигивает россиянам, мол, мы им, конечно, вмажем, но сделаем все аккуратно и быстро. Короче, опять "малой кровью и на чужой территории". Ну, а то, что все, начиная с Путина говорят, что не нападем, так мы и не нападем, мы же только в ответ, в качестве обороны своих границ, которые как сказал Путин "нигде не кончаются", ну и чтобы "освободить-защитить".

В телевизоре есть те, чье амплуа рубить правду-матку. Грубую, но очень приятную, ласкающую патриотический слух и нежно расчесывающую патриотические язвы. Один из таких правдорубов – Евгений Сатановский.

"Вероятность войны между Западом и Россией в принципе — сто процентов. Вопрос — когда она будет и будет ли она с применением ядерных вооружений или обычных, насколько мы будем к ней готовы. То, что война будет — это понятно. А когда она будет — не знает сейчас никто. Войн же никто не хочет. И Первую мировую никто не хотел, и Вьетнамскую войну никто не хотел. Они сами начинаются — ветром надуло", — сказал Сатановский в интервью изданию "Украина.ру".

На вопрос, где именно начнется третья мировая, Сатановский отвечает предельно точно: "Все европейские страны, которые открыто декларируют свое согласие разместить на своей территории военные базы США, автоматически становятся целями для ядерных ракет России. По местам его (оружия США – И.Я) дислоцирования будет нанесен опережающий удар". Конец цитаты.

Сатановский к счастью не во власти, а только в телевизоре. А вот Патрушев во власти, на самом верху. Поэтому он не рубит правду-матку с такой прямотой как Сатановский, но, тем не менее, говорит вполне определенно:

"Установив свой протекторат в Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довел общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах".

Оставим без комментариев ту картину мира и те представления о соседней стране, в которых живет Патрушев. Возможно, он действительно настолько неадекватно оценивает состояние экономики и политики Украины, возможно, это его мечты, чтобы в этой стране было все очень плохо.

Но если человек, обладающий ресурсами Патрушева мечтает, чтобы в Украине "полыхнуло", вполне вероятно, что он может использовать эти ресурсы для того чтобы нечто подобное случилось. Речь не идет о полномасштабном военном вторжении России в Украину, вероятность которого крайне невелика. А вот создание провокаций и усиление попыток устроить в Украине внутренний конфликт – это вполне в духе российского руководства.

Одна из основ российского общественного сознания, круто замешанного на комплексе имперской неполноценности – вожделение страха. Очень хочется, чтобы нас боялись. "Рашен – сам себе страшен". По данным Левады центра страх перед мировой войной сейчас самый большой начиная в 1994 года.

Но этот страх носит характер эмоционального фона и не влечет за собой каких-то действий. Он не приводит, например к попыткам изменить политику России на более миролюбивую, снизить уровень милитаризма в стране. Более того, в ряде случаев подобные страхи могут доставлять удовольствие. Людям, например нравится смотреть фильмы ужасов, или фильмы-катастрофы. Сидя на диване или в уютном кресле обыватель с одинаковым сладким ужасом смотрит кино про конец света или новости про ядерную войну, пугаясь и одновременно наслаждаясь тем, что пока еще жив и в холодильнике его ждет пиво…

Но есть другие страхи, те, которые не приносят удовольствия, зато приводят к определенным действиям.

Идет война куарная, народная война…

Россияне больше боятся QR-кодов чем Covid-19. Свыше трети граждан России являются противниками вакцинации, и это число не уменьшается, а, похоже, возрастает. Несмотря на все усилия власти убедить население вакцинироваться.

На минувшей неделе в Татарстане гражданам старше 18 лет, у которых нет вожделенных QR-кодов, запрещен проезд в общественном транспорте. В Казани людей не пускали в метро, выгоняли из автобусов. Получили конфликт типа "стенка на стенку". Контролеру за попытку проверить наличие кода сломали нос, пассажиру без кода сломали палец.

Власть, которая умеет общаться с поднадзорной популяцией только с помощью насилия, столкнувшись с тем, что насиловать придется чуть ли не половину страны. Антипрививочников будут выявлять с помощью мониторинга СМИ и соцсетей. Росздравнадзор поручил своим территориальным органам направлять в следственные органы и прокуратуру данные о людях, которые распространяют ложную информацию о вакцинации от коронавируса и противятся прививочной кампании.

Противников вакцинации угрожают судить по статьям 207.1 и 207.2 УК РФ (Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений). Абсурд в том, что прокуратуре придется доказывать, что антипрививочник знал о пользе вакцины, но говорил обратное желая нанести ущерб людям. Затея с точки зрения права обреченная на провал, но когда это российские суды интересовало право?

Создатель российской вакцины Sputnik-V Гинцбург поддержал идею лидера ЛДПР Ж. забирать дипломы у врачей-антипрививочников.

"Губят людей, то есть убивают. Какой же это врач? Почему его надо называть врачом? Потому что у него есть диплом?", — заявил Гинцбург. Попытка внушить доверие к отечественной вакцине с помощью насилия может породить только протест и рост рынка фальшивых QR-кодов. Но российской власти не впервой наступать на грабли..

У россиян сегодня три главных страха. Страх перед властью. Страх войны. Страх болезни.

Страх перед властью главный. Он сильнее всех остальных страхов. Россиян веками приучали бояться начальства. Вбивали этот страх через поротые крепостные задницы. Сегодня через то же место вдалбливают страх шваброй. Столетиями учили, что идти против начальства все равно что мочиться против ветра. И этот страх – поведенческий, то есть он порождает определенный тип поведения, в отличие от страхов войны или болезни. Такая структура страхов свидетельствует о глубоком социальном нездоровье. Лекарство известно – смена режима, демократия, сменяемость власти, люстрации и т.д. Но и в этом случае выздоровление будет весьма мучительным и долгим…

Игорь Яковенко, blogspot.com

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