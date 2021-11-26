Боеприпасы, скрытые перевозки и «курятники» на танках: в чем особенности нынешнего перемещения российских войск на границе с Украиной 2 26.11.2021, 13:59

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иллюстрационное фото ТАСС

Военная операция отличатся от предыдущих.

Основатель Conflict Intelligence Team Рустам Левиев считает, что сейчас российская армия стянула к границам с Украиной примерно столько же техники, сколько и весной, когда перемещения российских военных обсуждали в прошлый раз.

Главное отличие, говорит Левиев, в характере этих перемещений: весной технику перебрасывали быстро и открыто, а сейчас в основном перевозят по ночам и скрывают данные о железнодорожных перевозках.

Кроме того, расследователи нашли несколько видео в социальных сетях: на одном из них человек, сидящий за рулем грузовика, снимает военную технику на полигоне и возмущается: "Зачем я подписывал контракт? А теперь в командировку в поля на зиму".

Что еще исследователи нашли о перемещении военной техники у границ с Украиной, Левиев рассказал "Настоящему Времени":

– Весной было ощущение, будто стараются за более короткий срок перевезти больше техники. Сейчас, видимо, делают не торопясь, возможно, для того, чтобы скрыть массовость переброски техники.

Второй момент – это, конечно, показушность. Если весной было полное ощущение того, что Минобороны России старается максимально открыто перевезти технику: нарочито ехали колонны с техникой сквозь города, открыто выгружались при всех людях на железнодорожных станциях с танками. Когда иностранные журналисты приезжали к полигонам в Погоново под Воронежем, никаким образом не препятствовали съемкам, даже когда журналисты буквально вплотную подходили к полевому лагерю. Тогда чувствовалась такая нарочитость.

Сейчас чувствуется, наоборот, как будто бы пытаются более скрытно все это делать. Мы видели видеозапись, как, например, колонны с дороги сворачивают в поля – там, где их никто не может увидеть, и эти кадры выглядели пугающе. Сам темп замедлился, то есть технику стаскивают много, но за счет того, что темп меньше, получается такое ощущение, как будто и техники меньше, хотя на самом деле уже к январю, как мы полагаем, количество стянутой техники превысит весенние размеры. В нашем материале мы привели в пример вагон-товарняк, который везет взрывчатые материалы – фактически боеприпасы. Подобные вагоны весной мы не находили. Это не говорит о том, что их точно не было, но по крайней мере мы весной их не находили.

Обычно когда другие аналитики оценивают, что это за перемещение войск – это показушный жест или подготовка к реальным боевым действиям, – они используют этот момент как главный критерий. Если перевозят только технику, то явно это просто жест, попытка запугать. А если перевозят еще и боеприпасы – чем воевать, – тогда это больше похоже уже на подготовку к войне. И в данном случае перевозку боеприпасов мы видим. Хотя, конечно, это не является безусловным фактором того, что это точно признак войны. Это в том числе могут быть боеприпасы для учебной стрельбы.

Но в этом деле мы еще видим другие уникальные особенности. Например, танки, которые везут в Крым, все оборудованы приспособлениями, которые мы называем "курятник". Это такие железные приспособления, установленные на башне танка, которые призваны защищать танк от поражения противотанковыми снарядами, такими как из комплекса Javelin, например. Подобные уникальные элементы, отличающиеся от весенней техники, мы сейчас замечаем.

Публикации [в соцсетях] как от самих военных, так от их друзей и родственников для нас всегда являлись одним из главных факторов, важнее даже боеприпасов, показывающих, что действительно что-то будет. Я напомню, мы таким образом одними из первых обнаружили, что будет война в Сирии с участием России, потому что мы тогда обнаружили множество публикаций солдат, что их отправляют в командировку в Сирию, еще до начала официальной фазы.

Поэтому когда появятся такие сообщения в массовом количестве, что их отправляют в поля, в командировку, на учения, а их родственники и друзья будут писать в соцсетях, что, скорее всего, конечно же, в Украину, тогда это уже будет для нас огромной уверенностью того, что какие-то боевые действия будут. Пока что мы нашли буквально единичный случай – единичную видеозапись российского солдата-контрактника, на которой он сидит в военном КамАЗе, снимает колонну военной техники, стоящую на дороге, и говорит, что он подписал контракт и неожиданно для него его отправляют в командировку в поля на зиму.

Вообще сама фраза "отправляют в командировку в поля на зиму" для нас очень знакома по 2014-2015 годам. Примерно такие же фразы мы постоянно встречали в 2014-2015 годах от российских солдат, которых якобы отправляли в командировку, на временную дислокацию, на временные учения в поля Ростовской области, а потом они внезапно оказывались на территории Донбасса и участвовали в боевых действиях против украинской армии.

Существует абсолютно официальная легальная система, доступная абсолютно всем. Для этого не нужно быть сотрудником следственных органов – любой гражданский человек может получить справку по конкретному вагону, конкретному поезду, если он знает его номер. Эта система создана специально для грузоотправителей и грузополучателей, чтобы они могли понимать, где сейчас находится их груз или груз, который к ним отправили, и они его ждут, и тем самым строить свою логистику. Такая система используется многими крупными промышленными предприятиями. Она очень важна, она явно не закроется из-за нас в будущем, потому что на нее завязана промышленность России.

Сервис официальный, абсолютно легальный – это не какие-то там пробивы, не какие-то сливы. Мы никого не подкупаем для этих справок, мы берем официальные абсолютно легальные справки с этого сервиса.

У нас есть некоторое ощущение, которое мы, к сожалению, не можем доказать, потому что это пока просто ощущение, что, видимо, государственные спецслужбы России – ФСБ либо Минобороны – заметили такой новый способ расследований и отслеживания перемещения воинской техники, причем он доступен вообще для всех: будь то западный разведчик или какой-то блогер из деревни России. Любой может так отслеживать перемещение воинской техники, не имея каких-то специальных познаний.

Есть ощущение, что по некоторым особенно чувствительным станциям государственные спецслужбы начали противодействовать подобным расследованиям. Например, есть тупиковые станции, которые находятся вблизи границы России и Украины. Например, это станции Клинцы и Кантемировка. По обеим этим станциям у нас есть видеозаписи, снятые с земли, где видны танки, выгруженные прямо на этих станциях. Мы видим массовое прибытие туда техники. Соответственно, мы понимаем, что туда технику свозят массово, мы пытаемся запросить определенного формата справку, которая называется "Наличие поездов на станции". В ответ на такой запрос тебе всегда приходит через какое-то время [информация о том], какие поезда сейчас находятся на станции, откуда они приехали, куда они следуют, какие поезда ожидаются. И впервые в нашей практике мы начали получать по этим двум станциям – Клинцы и Кантемировка – ответ всегда: "Нет информации", "Нет ответа", "Ошибка". Что в принципе нонсенс для системы РЖД. И некоторые другие наши коллеги, которые связаны с РЖД и с этими системами, которые в другой тематике используют эти справки, для них подобный ответ тоже был удивительным и необычным, они тоже удивились: "Ничего себе, как такое может быть? Мы вообще с таким впервые сталкиваемся".

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