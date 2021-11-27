закрыть
27 ноября 2021, суббота, 19:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Служба охраны госграницы Литвы: На белорусской стороне было произведено два выстрела

  • 27.11.2021, 15:50
  • 7,616
Служба охраны госграницы Литвы: На белорусской стороне было произведено два выстрела

На границе Литвы с Беларусью развернули 45 нелегальных мигрантов.

На границе Литвы с Беларусью развернули 45 мигрантов, сообщила delfi.lt в субботу Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По гуманитарным причинам за минувшие сутки впустили одного иностранца. Вечером на границе в Лаздийском районе, на белорусской стороне, было произведено два выстрела.

Среди иностранцев, которых не пустили в пятницу, было 24 мигранта, задержанных в Варенском районе примерно в 70 метрах от границы.

Все они взрослые, представились гражданами Ирака и Сирии. Иностранцы из Беларуси попали в Литву через перерезанную колючую проволоку.

По данным СОГГЛ, это уже третий случай прорыва проволочного заграждения на границе. Все случаи зарегистрированы в Варенском районе. Четверых иракцев также не пустили в страну и вернули в Беларусь.

В четверг они пытались нелегально проникнуть в Литву через КПП Медининкай, спрятавшись в полуприцепе. С начала августа, когда пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 7,4 тыс. нелегальных мигрантов.

В целом в этом году в Литву незаконно попало почти 4,2 тыс. мигрантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский