Что изменится в Беларуси в декабре? 5 27.11.2021, 19:30

21,892

В следующем месяце изменения коснутся автовладельцев.

В декабре 2021 года белорусы окончательно распрощаются со старыми деньгами, для них подорожают сигареты. Автовладельцам грозит штраф за летние шины, к тому же им предстоит до середины месяца внести авансовый платеж по транспортному налогу. Myfin.by сообщает о том, что еще ждет белорусов в декабре.

Успейте обменять старые деньги

Если у кого-то еще остались старые деньги, которые были в Беларуси до деноминации, то их еще можно обменять до 31 декабря 2021 года.Как сообщалось, с 1 января 2022 года, банкноты образца 2000 года будут недействительны и обменять их уже будет невозможно. Старые деньги принимают в кассах Нацбанка на ул. Толстого, 6. Кассы работают только в будние дни по графику: понедельник - четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 15:00.

Обмен осуществляется в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года, сказано в сообщении регулятора.

Авиарейсы из Гродно в Москву

Из Гродно в Москву прямой рейс со 2 декабря запускает российская авиакомпания Nordwind. Рейсы будут три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Полет займет около 1 часа 50 минут.

Аванс по транспортному налогу

До 15 декабря белорусам нужно заплатить часть транспортного налога за свои авто. Это так называемый авансовый платеж. А оставшуюся часть налога нужно будет доплатить в следующем году. При этом предусмотрены льготы для ряда физлиц. Напомним, в Беларуси с 1 января вместо госпошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении ввели транспортный налог.

Как сообщалось ранее, в 2021 году уплатить авансовый платеж по транспортному налогу должны только те, кто не имел на 1 января 2021 года действующего разрешения на допуск к участию в дорожном движении, полученного с оплатой госпошлины за его выдачу.

Размер такого платежа составляет 1 базовую величину (сейчас 29 рублей), а для прицепа, прицепа-дачи (каравана) и мотоцикла - 20 рублей.

Если нет зимних шин, будет штраф

Нужно обязательно переобуть свои авто. С 1 декабря тем, кто не сменит летние шины на зимние, грозит предупреждение или штраф до 0,5 базовой величины (это 14,5 рубля).

Подорожают сигареты

По данным МНС, с 1 декабря подорожают некоторые виды сигарет. Максимум роста цен на отдельные марки составит плюс 25 копеек за пачку. Цены повышают «Беларусьторг» и «Табак-инвест», а «Гродненская табачная фабрика «Неман» и «Интер Тобакко» в этот раз удержались от повышения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».