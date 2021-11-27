В Украине прошла акция ко Дню памяти жертв Голодомора 1 27.11.2021, 18:22

Украинцы почтили память миллионов предков.

В Украине в субботу, 27 ноября, прошла акция, посвященная Дню памяти жертв Голодомора, пишет nv.ua. В 16:00 состоялась общенациональная минута молчания и традиционная акция «Зажгли свечу памяти».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью. Он сказал, что сегодня украинцы чтят память миллионов предков и вспоминают «несколько самых темных ночей не года, не десятилетия, а целого века из жизни нашего украинского народа».

«Это люди, которые остались без крошки хлеба. Родители, которые остались без своих детишек. Дети, которые остались без родителей. Поколения, которые остались без надежды, и вопросы, которые до сих пор остаются без ответов. Какое точное количество погибших украинцев? Сможем ли мы когда-нибудь его установить? Какой правды мы до сих пор не знаем? Сможем ли мы когда-нибудь о ней узнать? […] Сможем ли мы когда-нибудь забыть о преступлениях? Ответ на этот вопрос мы знаем — нет», — сказал президент.

27 ноября Зеленский утвердил комплекс мероприятий к 90-й годовщине Голодомора 1932—1933 годов в Украине, которая будет отмечаться в 2023 году. В частности, президент поручил в 2023-м ввести в эксплуатацию вторую очередь Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве и принять меры для завершения сооружения в столице памятника исследователю голодоморов в Украине Джеймсу Мейсу.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память миллионов жертв Голодомора. В XX веке украинцы пережили три таких трагедии — в 1932—1933 годах, 1921−1922 и 1946−1947. Самым масштабным по количеству человеческих жертв историки считают Голодомор 1932—1933 годов.

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