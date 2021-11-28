В Чехии прошла необычная церемония назначения нового премьера 28.11.2021, 15:44

1,058

Фотофакт.

Премьер-министром Чехии стал лидер Гражданской демократической партии Петр Фиал. Президент страны Милош Земан назначил его на должность в воскресенье, 28 ноября, пишет «Новое время».

Во время мероприятия, которое проходило в Ланском замке, Земана и Фиала разделяла «прозрачная стена», поскольку президент Чехии болеет коронавирусом. Он сидел в инвалидной коляске в изолированном месте и общался с Фиалой через микрофон и колонки.

На церемонии также присутствовали глава канцелярии президента Вратислав Минарж и директор замкового протокола Владимир Крулиш. Новый премьер поблагодарил Земана за назначение и пообещал сделать все, чтобы правительство стало «правительством будущего» и прошло через «нынешнюю сложную ситуацию».

«Я убежден, что в скором времени у нас будет сильное и стабильное правительство», — сказал он, добавив, что верит в хорошее сотрудничество с президентом.

В понедельник Земан планирует начать серию встреч с кандидатами на должности министров и планирует завершить их до 13 декабря — после этого состоится назначение всего правительства.

Назначение Петра Фиалы премьер-министром состоялось через семь недель после парламентских выборов в Чехии. 8 ноября две коалиции — SPOLU и блок Пиратская партия и партия мэров Stan — объединились и получили 108 из 200 мест в нижней палате парламента. 11 ноября правительство премьера Андрея Бабиша ушло в отставку.

Премьером Фиалу должны были назначить раньше, однако сразу после выборов Милош Земан попал в больницу, где пробыл более полутора месяцев. Сначала его выписали 25 ноября, однако в тот же день госпитализировали обратно с коронавирусом. Второй раз чешского президента выписали накануне, 27 ноября.

Что известно о Петре Фиале?

В 1988 году Фиала изучал чешскую филологию и историю искусств в Университете имени Яна Эвангелиста Пуркине. Он получил степень доктора философии. До начала политической карьеры работал историком в музее, журналистом, издателем и занимался наукой. В 2004—2011 годах был ректором Университета Масарика, позже — проректором.

В 2011-м стал государственным советником по вопросам образования, а через год присоединился к правительству Петра Нечаса в качестве министра образования, молодежи и спорта, но покинул пост в 2013 году.

Тогда же Фиал присоединился к Гражданской демократической партии. От ее имени на парламентских выборах был избран членом Палаты депутатов. В январе 2014-го Фиал был избран главой ГДП. В 2017 и 2021 годах успешно баллотировался на повторных выборах в парламент.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».