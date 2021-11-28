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Власти российского Кузбасса ограничили доступ журналистов к выжившим шахтерам

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  • 28.11.2021, 20:56
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Власти российского Кузбасса ограничили доступ журналистов к выжившим шахтерам

Похороны погибших также проходят в закрытом режиме.

Администрация российского Кузбасса запретила общение журналистов с горняками, пострадавшими во время аварии на шахте "Листвяжная", сообщает "Новая газета".

По данным издания, большинство из выживших шахтеров находятся сейчас в областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского. Возле входа в госпиталь дежурят полицейские.

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса журналистам заявили, что общение с пострадавшими на "Листвяжной" не допускается по рекомендации врачей.

Отдельно отмечается, что похороны погибших шахтеров также проходят в закрытом от прессы режиме. В областной администрации отказываются сообщать работникам СМИ о датах и местах прощания, ссылаясь на отсутствие согласия на это семей горняков.

Накануне РБК со ссылкой на рассказы шахтеров сообщало, в частности, о том, что горнякам перед спуском в забой неоднократно выдавали датчики метана, показывавшие заведомо заниженные цифры концентрации опасного газа. Также сообщалось о проблемах с организацией спасательной операции на шахте.

Авария на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошла утром 25 ноября. Погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. По состоянию на полдень воскресенья, пострадавшими числятся 76 горняков.

Согласно предварительной версии, шахтеры погибли из-за взрыва метана и его последствий. Родственники пострадавших в аварии утверждают, что за последние годы на шахте "Листвяжная" были выявлены десятки нарушений, однако руководство предприятия не устраняло их, вынуждая горняков работать в заведомо опасных для жизни условиях.

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