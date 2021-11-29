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В Швейцарии граждане на референдуме поддержали обязательность COVID-сертификата

  • 29.11.2021, 8:41
В Швейцарии граждане на референдуме поддержали обязательность COVID-сертификата

Справка показывает, вылечились ли граждане от вируса, были ли вакцинированы или дали отрицательный результат.

В Швейцарии проходил референдум по карантинным ограничениям. Так, большинство граждан поддержали COVID-сертификаты, требующиеся в барах, ресторанах и других общественных местах, пишет «Новое время».

Избиратели высказались по поводу изменений в мерах безопасности по борьбе с пандемией. В частности, финансовой поддержки пострадавших от пандемии, отслеживания контактов и тестирования, а также COVID-сертификат или справка.

Справка показывает, вылечились ли граждане от вируса, были ли вакцинированы или дали отрицательный результат.

Отмечается, что это требование правительства оказалось наиболее спорным среди общественности и политических сил. Однако в сентябре сертификат внедрен и его требуют для посещения баров, ресторанов, театров и больших мероприятий.

Поддержали правительственные меры 60% голосовавших.

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