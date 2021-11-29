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Белорус Алексей Протас забросил свою первую шайбу в НХЛ

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  • 29.11.2021, 9:22
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Белорус Алексей Протас забросил свою первую шайбу в НХЛ
Алексей Протас

Он стал лучшим нападающим матча в составе «Вашингтона».

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. У "Кэпиталз" вторую шайбу и дебютную для себя в сильнейшей лиге мира забросил белорусский форвард Алексей Протас, пишет "Прессбол".

Также Алексей Протас получил от капитана команды Александра Овечкина топор викинга — приз лучшему атакующему игроку матча в составе "Кэпиталз".

В этом сезоне Протас набрал 4 (1+3) очка в 11 матчах.

Каролина — Вашингтон — 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 — Овечкин (Орлов, Уилсон, 31.58). 0:2 — Протас (Карлсон, 32.57). 1:2 — Котканиеми (Мартинук, Деанджело, 46.22). 2:2 — Нидеррайтер (Нечас, Пеши, 53.32). 2:3 — Орлов (Уилсон, Карлсон, 57.05 — бол.). 2:4 — Карлсон (58.19 — п.в.).

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