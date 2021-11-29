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В Слониме заметили редкую для Беларуси птицу

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  • 29.11.2021, 14:34
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В Слониме заметили редкую для Беларуси птицу

Фотофакт.

В Слониме заметили редкую для Беларуси утку-мандаринку. Небольшая и очень красивая птица поселилась в местном парке на реке Щара. Об этом в своем Instagram написал один из горожан. Блог «Отражение» поговорил с орнитологом и узнал, откуда эта птица там появилась.

По словам орнитологов, первую мандаринку на территории Беларуси зарегистрировали в 1986-м. Заметили ее тогда в Березинском заповеднике. В последнее время, отмечают специалисты, в нашей стране в год фиксируют около трех новых мандаринок. В 2021-м одну из них, например, видели в Борисове.

— Их оригинальное место происхождения — Дальний Восток, но они к нам оттуда не летят, — объясняет один из орнитологов (по просьбе собеседника мы не указываем его имени. — Прим.). — Эта птица очень красивая, особенно самцы, поэтому многие любители экзотики заводят их дома. В Беларуси есть несколько таких ценителей. Дома мандаринок держат на полувольном выгуле, в итоге утки периодически улетают.

Откуда именно на Щаре появилась мандаринка, сказать точно нельзя, продолжает специалист. Она могла сбежать из частной коллекции или, допустим, добралась к нам с востока, например, из России. Но вероятнее всего, в Беларусь она прилетела из Европы. Там, объясняет орнитолог, первые мандаринки появились значительно раньше. Сейчас сбежавших из частых коллекций или, например, зоосадов, птиц здесь уже столько, что они создали свою популяцию. В Европе они гнездятся, выводят потомство.

— Допустим, эта птица прилетела с запада. Что ее привело в Беларусь?

— В случае мандаринок нужно учесть, что в Европе они находится не на своей территории, то есть не там, где исторически сложились их пути миграции, места зимовок. Здесь у них ничего этого нет, поэтому каждая особь пытается установить данные маршруты самостоятельно, — отвечает собеседник и уточняет. — Все утки, не только мандаринка, зимуют там, где есть незамерзающая вода и корм, а он в Беларуси сейчас есть практически по всем водоемам. Соответственно, мандаринка, как и тысячи уток-крякв, лебедей-шипунов и других птиц, может у нас зимовать.

По словам специалиста, в еде эта птица совсем непритязательна. В списке ее блюд — батон, водоросли со дна водоема или трава с газона.

— Сейчас горожане заботятся о птицах, подкармливают их, поэтому чаще всего мандаринок наблюдают в местах ближе к человеку, — отмечает собеседник. — Эти утки часто не боятся людей и плавают у берега.

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