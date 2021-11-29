Польские спецслужбы: На границе с Беларусью появились мигранты из Афганистана 17 29.11.2021, 14:51

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Некоторые из них могут иметь боевую подготовку.

Миграционный кризис используется Лукашенко для размещения на территории ЕС людей, которые имеют военный опыт и которые дополнительно прошли подготовку для осуществления террористических актов.

Среди мигрантов, которые приезжают в Беларусь, чтобы попасть дальше на Запад, появляются граждане Афганистана, которые имеют связи с Россией, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын в Twitter.

Некоторые из них проходят российские военные курсы и могут иметь боевую подготовку. Прибыв в Беларусь, они пытаются пересечь границу Польши.

(На фото афганец, задержанный на территории Польши в сентябре 2021 года - в Польшу он прибыл сразу после окончания военного курса в России)

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