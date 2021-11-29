На «Беларуськалии» шахтеры несколько дней работали без вентиляции 8 29.11.2021, 16:02

4,342

фото: ЕВРОРАДИО

Без воздуха и права на безопасность.

26 ноября на ОАО «Беларуськалий» на 1 РУ (рудоуправлении) проводили стандартный для общества «план ликвидации аварии», пишет телеграм-канал «БОР».

Но вместо стандартного времени в 13:00 почему-то решили провести в 14:00. «План ликвидации аварии» включает в себя реверс подачи воздуха из одного шахтного свола на другой, так вот, при переключении вентилятора на реверс воздушную систему выбило. Дежурных на месте уже не было, подача кислорода в шахту прекратилась.

Некоторые опытные шахтеры могут возразить, мол, ничего страшного не случилось, кислорода в шахте будет примерно еще на 2 дня, а шахтеры будут всего лишь сильнее потеть и будет им жарче обычного.

Может быть оно и так, но вот только данную аварию успешно замяли и нигде никого про нее не оповещали. Начальство на себя ответственность за косяки брать не хочет. Заставляют работать всех как в последний раз, отгружают уже почти что в карманы, ржавые гнилые вагоны? Не беда, а ну подавай их сюда!

Но если работяга накосячит, сразу лишение 100% премии и без пререканий. Если косяк серьезный, то 100% лишение всех выплат и бонусов на год. Да, уважаемые работники, это все для вас. Но вот начальнички на себя ответственность брать не собираются. Думаете, начальника Службы безопасности Коваленко лишат выплат за то, что киберпартизаны сервера положили? Вряд ли.

Также и в шахте «Листвяжная» в Кузбассе, погибло 51 человек, 4 человека руководства за это получили по два месяца лишения свободы. 2 месяца!

На каждом предприятии должно быть взято за правило: рабочий имеет право отказаться от выполнения своих трудовых обязанностей в случае нарушений. И при этом государство его должно защищать, а не вынуждать идти на верную смерть. А те, кто дает согласие работать в условиях несоблюдения ТБ подписывают себе смертный приговор. Ни одному начальнику и руководителю нет дела до рабочих и их прав. Если вы сами не будете требовать, никто вам ничего не даст. Если вы сами не начнете действовать, за вас никто ничего не будет делать, ни за вас, ни для вас. Все только в ваших руках. Ваши жизни и судьбы.

Принимайте правильные решения. Оставайтесь дома.

Бастуй, Беларусь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.