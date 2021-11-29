Главы МВД Украины и Польши обсудили ситуацию на белорусской границе 2 29.11.2021, 19:25

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Министры внутренних дел обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на границах с Беларусью.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава МВД Польши Мариуш Каминьски провели сегодня телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на белорусской границе, видение дальнейшего развития событий и планов реагирования, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Монастырский проинформировал своего коллегу о деталях специальной пограничной операции «Полесье», которое Украина проводит на границе с Беларусью.

Каминьски сообщил о временной деэскалации напряжения, а также о смене тактики мигрантов: теперь они пытаются прорваться через границу малыми группами. Каминьски предупредил Украину о высокой вероятности гибридных атак против Украины и заверил в готовности Польши поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС», – заявил Монастырский.

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