Главы МВД Украины и Польши обсудили ситуацию на белорусской границе

Главы МВД Украины и Польши обсудили ситуацию на белорусской границе2
- 29.11.2021, 19:25
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Министры внутренних дел обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на границах с Беларусью.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава МВД Польши Мариуш Каминьски провели сегодня телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на белорусской границе, видение дальнейшего развития событий и планов реагирования, сообщает пресс-служба МВД Украины.
Монастырский проинформировал своего коллегу о деталях специальной пограничной операции «Полесье», которое Украина проводит на границе с Беларусью.
Каминьски сообщил о временной деэскалации напряжения, а также о смене тактики мигрантов: теперь они пытаются прорваться через границу малыми группами. Каминьски предупредил Украину о высокой вероятности гибридных атак против Украины и заверил в готовности Польши поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.
«Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС», – заявил Монастырский.