закрыть
29 ноября 2021, понедельник, 20:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главы МВД Украины и Польши обсудили ситуацию на белорусской границе

2
  • 29.11.2021, 19:25
  • 1,010
Главы МВД Украины и Польши обсудили ситуацию на белорусской границе

Министры внутренних дел обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий на границах с Беларусью.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и глава МВД Польши Мариуш Каминьски провели сегодня телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на белорусской границе, видение дальнейшего развития событий и планов реагирования, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Монастырский проинформировал своего коллегу о деталях специальной пограничной операции «Полесье», которое Украина проводит на границе с Беларусью.

Каминьски сообщил о временной деэскалации напряжения, а также о смене тактики мигрантов: теперь они пытаются прорваться через границу малыми группами. Каминьски предупредил Украину о высокой вероятности гибридных атак против Украины и заверил в готовности Польши поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Мы осознаем возможные сценарии дальнейшего развития событий, которые могут быть реализованы против Украины, чтобы взорвать стабильность нашего государства, распылить его внимание и силы, а также, каким-то образом, ухудшить ее отношения с Польшей и ЕС», – заявил Монастырский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский